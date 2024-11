El recurso que se jugó Colombia ante la FIFA para evitar la sanción y ser ejemplo en el mundo

Por esta razón, la Federación Colombiana de Fútbol lanzó la campaña #VibremosAlRitmoDeLaTolerancia con el fin de erradicar los insultos al rival y concientizar a los hinchas del respeto que debe existir en los estadios. La FIFA no le quitará los ojos de encima al comportamiento contra Ecuador.

Partido caliente y la Selección Colombia no se salvó de las sanciones. En primera instancia, la FIFA oficializó el castigo para las tribunas del Metropolitano. Para el juego ante ecuador, del próximo 19 de noviembre (6:00 pm, hora colombiana), algunas tribunas del estadio iban a estar cerradas por disposición de la entidad.

Hasta ahí, no hay ningún ejemplo ante el mundo. El efecto Dibu Martínez y la ‘espinita’ por perder en la final de la Copa América en Miami, fueron motivos suficientes para desatar la ira y aquellos cánticos discriminatorios. El portero argentino también fue suspendido por agredir a un camarógrafo.

