La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, tomó una decisión que ilusiona a todo un país y lo colocará en la mira del planeta. Tras un amplio diagnóstico, se escogieron las ciudades en las que se jugará el Mundial Femenino Sub 20, que llega a su edición número 11 y se jugará en nuestro país desde 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2024.

Será una linda oportunidad para mostrar el talento futbolístico y los avances de las categorías menores del ámbito femenino en Colombia, además de pelear por el título. Se espera que la joya Linda Caicedo esté en convocatoria y haga ilusionar a toda la nación colombiana con el trofeo.

Por ser local, la Selección Colombia Femenina Sub 20 está clasificada y deberá buscar la manera de ser protagonista. El equipo irá a zonas donde seguramente será muy bien recibida y no faltará el furor y el apoyo. ‘La Tricolor’ llegará a este torneo con grandes sensaciones tras ser finalista del Mundial Sub 17 y la posterior clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de las inspecciones realizadas en varios estadios de Colombia, el máximo ente rector del fútbol mundial, junto con el visto bueno de la Federación Colombiana de Fútbol, concedió las sedes para el Mundial Femenino Sub 20. El Campín de Bogotá, Pascual Guerrero de Cali y Atanasio Girardot de Medellín, fueron las sedes escogidas.

La FIFA perjudica a Atlético Nacional, América y Millonarios

Ante este anuncio de la FIFA, los clubes más grandes de Colombia son los perjudicados, principalmente porque tendrían una alteración en el calendario y les tocará buscar sede para al menos cumplir con el calendario de la Liga Colombiana II-2024. Esto será todo un dolor de cabeza para Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali. Seguramente, Dimayor deberá intervenir para solucionar, pues por estas fechas (agosto y septiembre) se estarán disputando fechas del ‘Todos contra Todos’.

Ahora bien, cualquiera de los tres que avance de ronda en los torneos internacionales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, deberán mirar alternativas en cuanto a la sede. Por estas fechas (31 de agosto al 22 de septiembre), se estarán jugando los cuartos de final de ambas competiciones Conmebol. Nacional, Millonarios y América manejarán posibilidades siempre y cuando logren instalarse en esta instancia, pues el Atanasio Girardot, Pascual Guerrero y El Campín estarán bajo el dominio total de FIFA.

