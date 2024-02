FIFA eligió las ciudades en las que se jugará el Mundial Femenino Sub 20 Colombia

La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, designó las ciudades de Colombia que recibirán el Mundial Femenino Sub 20, torneo que llegará a su edición número 11 y se jugará en nuestro país del 31 de agosto al 22 de septiembre de 2024. Será una linda oportunidad para mostrar el talento futbolístico y los avances de las categorías menores, además de pelear por el título.

Por ser local, la Selección Colombia Femenina Sub 20 está clasificada y deberá buscar la manera de ser protagonista, en zonas del país donde seguramente será muy bien recibida y no faltará el furor colombiano. El equipo colombiano llegará a este torneo con grandes sensaciones tras ser finalista del Mundial Sub 17 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se espera con ansias a Linda Caicedo nuevamente, gran candidata a ser una de las mejoras futbolistas de la Copa Mundo.

Luego de las inspecciones realizadas en varios estadios de Colombia, el máximo ente rector del fútbol mundial, junto con el visto bueno de la Federación Colombiana de Fútbol, concedió las sedes para el Mundial Femenino Sub 20: El Campín de Bogotá, Pascual Guerrero de Cali y Atanasio Girardot de Medellín, las escogidas.

“Estamos muy emocionados de contar con estas tres grandes ciudades como sedes del Mundial Femenino de la FIFA Sub 20. Todas nos han dado el total apoyo para cumplir con los requisitos de la organización y acogerse a los más altos estándares. Sin duda, estamos preparados para recibir a las 24 selecciones nacionales en nuestro país”, declaró el presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

Mundial Femenino Sub 20 paralizará a Colombia

Asimismo, cabe resaltar que el Mundial Femenino Sub 20 2024 tendrá la mayor participación en la historia, con seis Confederaciones existentes: AFC (Asia) 4, CAF (África) 4, Concacaf 4, CONMEBOL 4, OFC (Oceanía) 2, UEFA 5 y el país organizador, Colombia.

El sistema de juego del certamen contará con seis grupos de cuatro selecciones cada uno, en donde a los octavos de final avanzarán los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, para conformar las 24 selecciones que avancen de la fase inicial.

