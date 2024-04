Javier Fernández Franco, más conocido en el fútbol colombiano como ‘El Cantante del Gol’, es uno de los narradores que goza de popularidad en la televisión colombiana. Por años, su voz acompañó las grandes gestas de la Selección Colombia. Ahora, es uno de los relatores de Win Sports para llevar las transmisiones de la liga local. Sin embargo, su llegada al FPC acabó siendo más polémica de lo que muchos se imaginaron.

En el último año y medio, Win Sports ha recibido múltiples críticas por el nivel de las narraciones del ‘Cantante del Gol’. En diversas transmisiones de la Liga colombiana, comete constantes errores que han desatado la molestia de la audiencia. Confunde nombres de jugadores, de clubes e incluso entrega informaciones inexactas y que muchas veces terminaron siendo falsas.

¿Por qué comete tantos errores? El Cantante del gol dio su ‘respuesta’:

El reconocido narrador aceptó una entrevista para la emisora radial, ‘Tropicana’. Allí estuvo hablando de diversos temas, hasta que le trasmitieron preguntas del público que los estaba escuchando. Uno de los oyentes fue directo y le preguntó por qué cometía tantos errores, al aire por Win Sports. No eludió el tema y trató de explicar que es lo que le sucede cuando narra juegos del fútbol colombiano.

“Eso es completamente normal”, dijo El Cantante. Puso como ejemplo el día que,narrando unpartido entre Junior y Tolima, terminó gritando un gol de Independiente Medellín. Según él, su compañero no lo quiso corregir, sino informarle de otra cosa. Meses atrás, cometió un error similar con el Pijao, pero lo confundió con Atlético Nacional.

“Primero que todo, como dijo Jesucristo una vez: ‘que tire la primera piedra el que no haya pecado’… Los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada”, fue su respuesta final a los errores que comete en Win Sports.

Javier Fernández explica la razón de sus errores narrando fútbol colombiano (minuto 28:04)