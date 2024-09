En las últimas horas, un hecho que se dio en la segunda división del fútbol colombiano generó vergüenza en el partido entre el Real Cartagena y Atlético de Cali, suceso que le ha dado la vuelta al mundo y por la que le han llovido críticas al equipo vallecaucano, pero también cuestionamientos hacia la organización del torneo, la Dimayor.

En el partido entre cartageneros y caleños, el club vallecaucano no llevó a su médico, lo que es una infracción en el reglamento, suceso del que se dio cuenta el equipo ‘heroico’ y se lo informó a los árbitros del partido, razón por la que el compromiso fue suspendido y se le dio la victoria al Real Cartagena por resultado de 3-0.

Hacen revelación sobre Atlético

Debido al lamentable suceso del que fue protagonista Atlético, el periodista Jaime Alberto Dinas hizo algunas revelaciones sobre el club caleño, en donde indicó que a los futbolistas le pagan salarios de 800 mil pesos, muy por debajo del mínimo que rige en el país, que es de $1.300.00, además, indicó que el entrenador devenga 3 millones de pesos, números muy bajos para los que habitualmente se manejan en el fútbol.

“Atlético: ‘equipito’ de garaje, con peor manejo que tienda de barrio, salario de 3 millones para un DT y de $800.000 para jugadores, ¿con eso pretenden ser competitivos? Esta ‘recocha’ es una deshonra para el futbol y su dueño ni siquiera vende la ficha, que es lo único de valor”, dijo el reconocido periodista vallecaucano.

Jaime Dinas apuntó contra el dueño de Atlético

Pero las fuertes palabras del Jaime Alberto contra Atlético no pararon ahí, ya que después aseguró que el culpable de que el fútbol de ascenso no sea competitivo, es el dueño del club, Gustavo Moreno, del que aseguró que su intención es siempre que el equipo sea último y no ascienda, ya que si lo hace bajan sus ganancias económicas, además, sentenció que el dirigente es uno de los principales detractores de que se cree la categoría C en el FPC.

“Gustavo Moreno es un Pseudo Dirigente, que tien ‘podrido’ el Torneo Dimayor, NO invierte, NO compite, su objetivo es quedar siempre último, para seguir pagando $alarios de $800 mil, NO tiene interés alguno en Ascender, eso aumentaría el co$to nómina y le mermarían sus ingre$os”, dijo Dinas.

Y después agregó en otro posteo en X: “Gustavo Moreno es uno de los Dirigentes Dimayor empecinado en la NO creación de la Primera C Profesional y es entendible, porque ese ‘equipito’ de garaje que posee, perdería la categoría de inmediato y NO le entrarían anualmente los más de mil millones que recibe por ‘recochar'”.

