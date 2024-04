Once Caldas

Parece que la Dimayor, junto a Win Sports, prefirió darle prelación a resúmenes, mejores atajadas, goles y no priorizó el horario para el sorteo. Querían entretener un poco a los hinchas, pero eso causó un efecto negativo y muy diferente, pues se tuvo que esperar 45 minutos para dar con los grupos.

Al término de la jornada, los nervios y la expectativa comenzaron a aumentar mientras los hinchas esperaban la hora indicada para nuevamente estar atentos a la pantalla de Win Sports y seguir lo que dejaría definido el sorteo de la Dimayor. Lo malo de todo es que no inició a las 7:30 pm, sino que sobre las 8:20 pm se conocieron los grupos A y B de la Liga Colombiana I-2024.

La Dimayor, entidad que regula el fútbol colombiano, apareció con un curioso detalle que no deja de llamar la atención y por lo que se ganó críticas en las redes sociales. Finalizada la fecha 19, el sorteo de cuadrangulares estaba anunciado para las 7:30 pm, hora colombiana, todo iba normal mientras se conocían los ocho clubes clasificados.

