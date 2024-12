La ventaja que la Dimayor le dio a Atlético Nacional para la vuelta contra el Tolima

Todo está listo para la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2024 entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. El equipo verdolaga será local en el juego definitivo en el Atanasio Girardot de Medellín y el técnico Efraín Juárez prepara sus mejores herramientas para frenar las expectativas del club tolimense.

Tras el 1-1 en la ida, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, Atlético Nacional parece tomar cierta ventaja en la serie. El empate le da confianza para rematar ante su gente en el Atanasio Girardot de Medellín y el entrenador mexicano pule a sus figuras para dar el golpe y no pasar apuros en la cancha de Medellín.

En la antesala de este partido, se conoció la decisión de la Dimayor y la aplicación del artículo 42 que permite la apelación a una sanción cuando se cumple la mitad de la misma, lo que se convierte en una ventaja de Atlético Nacional para enfrentar el partido definitivo contra Deportes Tolima.

La ventaja no es otra y tiene que ver con Marino Hinestroza. Tras el partido de ida en Ibagué, donde el jugador pagó la mitad de la sanción, Atlético Nacional apeló ante la Dimayor y ahora el futbolista está disponible y será titular en el partido en el Atanasio Girardot. Cabe recordar que el extremo cumple una ausencia de dos partidos, según las decisiones del Comité de Disciplina, por una agresiva celebración en El Campín ante Millonarios.

Tulio Gómez destruye a Marino Hinestroza

Por otra parte, el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, no perdonó nada y expuso a Marino en el VBAR de Caracol Radio. En sus palabras, dijo que el jugador fue un desagradecido con el club rojo y que no sabe de lealtad y no es buena persona. Habló de cifras e incluso dio detalles de la intervención de Adrián Ramos en el pedido para que se quedara en América.

Actualmente, Marino Hinestroza está a préstamo en Atlético Nacional desde el Columbus Crew, hasta julio de 2025, con una opción de compra, que el equipo verde podría hacer factible en enero. Su pase está valorado en 2.8 millones de euros, según Transfermarkt.

“Fue muy desagradecido. Después el cómplice lo botó. Esa vez, Héctor Quiñones lo llevó a Nacional y también lo botó. El ‘peladito’ es un crack, pero no conoce la lealtad, no es buena persona. Le ofrecí 20 millones como salario, 300 millones para que firmara. Es testigo Adrián Ramos, la fiera Gutiérrez, Mauricio Romero, Osorio es testigo”, dijo Tulio Gómez.