Junior de Barranquilla también se pronunció y así como Atlético Nacional, lanzó comunicado de prensa informando las sanciones, multas y decisiones que tomó la Dimayor luego de los desmanes entre hinchas en el partido disputado en el Atanasio Girardot de Medellín.

Pareciera que Junior de Barranquilla la ‘sacó barata’, luego de que los hinchas del equipo fueran los que comenzaran con las agresiones en las tribunas, generando la reacción de los rivales al lado de una tribuna familiar. Lo más grave lo sufre Atlético Nacional, que además se quedó sin los puntos.

Esta decisión forzó la reacción del presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, quien afirmó que irán a las entidades correspondientes y los procesos que toque realizar para mostrar su rechazo al veredicto de la Dimayor. Incluso amenazan con ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Casi en modo respuesta, Junior de Barranquilla también se pronunció en redes sociales e informó a la opinión pública e hinchas las decisiones y sanciones que colocó la Dimayor. Por los desmanes, la hinchada del club ‘Tiburón’ sufrirá en el Metropolitano.

“Junior informa a la opinión pública y a sus aficionados que, en cumplimiento de la sanción impuesta mediante la resolución No. 080 de la Comisión Disciplinaria del Campeonato Profesional, y durante la vigencia de la misma, la ubicación de los aficionados será la siguiente:

Abonados de la tribuna Norte: se reubicarán en Sur Baja.

De Occidental: se reubicarán en la tribuna Oriental

De Palco Occidental: se reubicarán en una zona exclusiva en la parte central de Oriental Baja”.

El dardo que Junior le lanzó a Atlético Nacional

Ante la defensa de Nacional y el tono desafiante, Junior de Barranquilla no se dejó amedrentar y respondió de inmediato. Además de rechazar los actos violentos en el fútbol, el club barranquillero se refirió a la calidad de anfitrión en Medellín y su “falta de garantías” para el compromiso. Se basó en el reporte arbitral. También recordó otros hechos de violencia previos y sus respectivos castigos.

“Junior FC S.A. respeta las decisiones de los órganos establecidos para la solución de conflictos bajo las normas vigentes, en este caso el literal h) del artículo 83 del Código Disciplinario Único, que establece claramente que la responsabilidad por la suspensión del partido recae en el club organizador si, debido a factores bajo su control, el encuentro no puede continuar”, comenzó Junior de Barranquilla.

Fuerte respuesta de Junior a Atlético Nacional

“En este caso, lamentablemente el árbitro suspendió el partido por falta de garantías y la consecuencia está prevista en la norma; decisión que el Comité Disciplinario en reiteradas ocasiones ha tomado con base en las mismas líneas argumentativas, como por ejemplo: Pereira vs. Patriotas en la Liga BetPlay | 2024 – Resolución 021 de 2024, Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la Liga BetPlay | 2023 – Resolución 084 de 2023, Deportivo Cali vs. Junior en la Liga BetPlay | 2023 – Resolución 084 de 2023, Valledupar vs. Leones en la Liga BetPlay | 2022 – Resolución 064 de 2022, Unión Magdalena vs. Envigado en la Liga BetPlay | 2022 – Resolución 011 de 2022”, agregó Junior.

“Estos precedentes muestran que la actuación reciente no es extraordinaria ni se aparta de los criterios establecidos de aplicación de las normas vigentes, pero además refuerzan que la seguridad es prioritaria y que la organización de eventos debe centrarse en el bienestar de todos los asistentes”, lanzó el club barranquillero.

“Junior FC S.A se compromete a colaborar estrechamente con las autoridades y otros organismos de seguridad para evitar futuros incidentes, reforzando su imagen como un club comprometido con la paz en el fútbol, con la aplicación de las reglas establecidas y con el respeto integral por los rivales y sus aficiones, bajo el entendido que a todos nos une esta actividad que debe generar alegría, esparcimiento y unión al país entero”, finaliza Junior.

