La reacción de Efraín Juárez luego de ver El Campín lleno de hinchas de Nacional

Atlético Nacional sufrió ante Fortaleza y ganó por la mínima diferencia. Sumó tres puntos más en condición de visitante y se acerca a la clasificación a cuadrangulares semifinales. El partido era válido por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2024 y tuvo un ingrediente más que especial, pues enfrentó al joven equipo bogotano en el estadio El Campín de Bogotá junto a su gente, mismo escenario donde pudo ganar la Copa Libertadores 1989, la primera de su historia.

Otra vez, agotada la boletería, en una taquilla para Fortaleza, que era el local, se frota las manos y más allá de la derrota, pudo salir con una sonrisa de El Campín tras los miles de millones en dinero tras boletas vendidas. La cita era ideal para lanzarse un ‘taquillazo’ gracias a la hinchada de Atlético Nacional, que poco le importó eso y lo fundamental era alentar al club en medio de días llenos de escándalos y polémicas.

Casi 30 mil personas se dieron cita en El Campín de Bogotá y alentaron en una nueva victoria de Atlético Nacional. Un rival donde el equipo verde debería hacer un trámite, en un estadio digno de llenar, región para mostrar el poderío de la hinchada y victoria para quedar al borde de la clasificación a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024.

Ante este panorama, el técnico Efraín Juárez reaccionó y dio su punto de vista sobre la masiva asistencia de la hinchada de Atlético Nacional a El Campín. Se dejó ver sorprendido por la gran cantidad de personas que se dieron cita en el máximo escenario bogotano. En rueda de prensa, el entrenador mexicano dedicó unas palabras a los fanáticos del interior del país.

Efraín Juárez habló de la hinchada de Atlético Nacional en El Campín

“Es un privilegio. Nunca me había vivido algo así en mi vida: venir a una ciudad que no es tu ciudad y que llenen al estadio. El recibimiento de ayer, increíble. Eso me deja sin palabras. Hoy la gente se fue contenta por el esfuerzo, el sacrificio”, dijo Efraín Juárez en rueda de prensa.

1-0 y victoria verdolaga. Tres puntos más y cuarta posición para quedar cerca de la clasificación a cuadrangulares semifinales. Asimismo, la hinchada verde mandó duro mensaje para Millonarios, que habitualmente llena en su casa, así como América, que también ha convocado el poder su hinchada en este escenario. El estadio de todos.

