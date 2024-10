Millonarios se presentó nuevamente en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2024 ante Atlético Bucaramanga. El resultado poco gusta en la hinchada azul, pues fue un 0-0 que no mostró mejoras futbolísticas y dejó muchas dudas. En la vuelta en el estadio Alfonso López, ‘El Embajador’ deberá mostrar jerarquía y no fallar en su favoritismo por pasar de ronda en esta competición.

Para este partido, el técnico Alberto Gamero movió gran parte de su nómina titular, buscando dar rodaje a varios jugadores que no venían sumando minutos en la Liga Colombiana, contrario a los que habitualmente están, que pudieron descansar. Por otra parte, el entrenador venezolano Rafael Dudamel sí usó su formación habitual.

Primera parte con pocas opciones de gol y con rumbo perdido en el ataque. Millonarios trató ser el protagonista del juego, pero la falta de ideas y la incapacidad ofensiva evitaron que generara ocasiones claras de gol. Por parte, Atlético Bucaramanga se mostró muy cómodo en el partido, debido a que en ningún momento sufrió y lo controlaba.

En el segundo tiempo, las cosas fueron muy similares, ya que, a pesar de que Millonarios realizó varias modificaciones, donde incluyó a jugadores que vienen siendo titulares como Leonardo Castro, David Silva y Juan José Ramírez, no pudo mejorar en la generación de juego y fueron solamente acercamientos.

Andrés Llinás se queja por la ausencia del VAR en la Copa Colombia

En lo que tiene que ver con Andrés Llinás, fue titular en el esquema y estuvo en la dupla con Juan Pablo Vargas. El defensa bogotano jugó todo el partido y asistió a la rueda de prensa tras el 0-0 en el estadio El Campín. ‘El Mono’ mostró su molestia por la falta del VAR en este torneo.

“Yo creo que es raro (jugar sin VAR), sobre todo porque uno ya está acostumbrado a jugar con el VAR, uno está acostumbrado a que todo se ve, todo se revisa, en que ya no están las ‘mañas’ de antes en las que uno podía sacar ventaja y de pronto vuelve todo al fútbol antiguo, al fútbol donde las mañas se pueden hacer, en donde si no me ven puedo pegar o puedo obstaculizar. Cuándo hay VAR, el fútbol en más justo. Si el VAR llegó al fútbol es por algo y debería estar en todos los partidos para que no haya ventajas”, dijo Andrés Llinás.