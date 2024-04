Atlético Bucaramanga pudo ganar 2-1 ante su gente, gracias a los goles de Kevin Cuesta y Estéfano Arango. El visitante solo se quedó en el intento por al menos empatar, pero no tuvo los recursos necesarios para darle vuelta a las cosas. Los dirigidos por Hernando Patiño no levantan cabeza y se hunden en el descenso. En cualquier momento pueden caer en la ‘zona roja’. Un gol de Fredy Montero es lo más destacado del club ‘Verdiblanco’, que prácticamente está obligado a ganar en los partidos que faltan del ‘Todos contra Todos’.

28 mil personas en el estadio Alfonso López se dieron cita. Desde muy temprano, las barras del Bucaramanga estaban organizando toda la fiesta y estaban convocando a los fanáticos para que se unieran. Hubo ‘bombatón’ y cuando los jugadores salieron a la cancha, las bengalas no se hicieron esperar. Luego, no pararon de alentar contra Deportivo Cali.

Ya totalmente clasificado, Atlético Bucaramanga se concentra en la planeación para encarar las actividades en cuadrangulares semifinales. Por otra parte, esta derrota es muy difícil de digerir para Deportivo Cali, que no reacciona y partido tras partido aumenta la preocupación por la situación en la tabla del descenso.

Los dirigidos por Rafael Dudamel no desentonaron con la cita ante Deportivo Cali y lograron un 2-1 que es más que suficiente para que Atlético Bucaramanga suba en la tabla y sea líder solitario con 32 unidades. El club bumangués no se cansa de soñar con el que sería el primer título en su historia luego de muchísimos años intentándolo. Este semestre puede que las cosas se hagan realidad.

Atlético Bucaramanga se luce en el fútbol colombiano, es líder en la Liga Colombiana, venció a Deportivo Cal y su hinchada no lo abandona, es más, lo acompaña en el estadio Alfonso López, que por la fecha 15 del torneo tuvo el aforo en su totalidad, pues el partido contra el club ‘Verdiblanco’ podría significar el liderato en el campeonato.

