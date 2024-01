Fortaleza es uno de los equipos que dio la sorpresa en la primera fecha de la Liga Colombiana. El recién ascendido dio de qué hablar en su primera salida luego de vencer 1-2 en su visita al Deportes Tolima. El conjunto bogotano salió a demostrar por qué fue uno de los mejores equipos del año en la segunda división.

Los ‘Amix’ se vieron bien de principio a fin, supieron aguantar las arremetidas del equipo local, atacaron en momentos clave del partido y tuvieron contundencia al momento de definir. Se llevaron tres puntos importantes para empezar a cumplir con los objetivos del año, mantener la categoría y meterse a las finales.

El jugadón al estilo europeo del arquero de Fortaleza frente a Tolima

Juan Diego Castillo fue una de las grandes figuras del partido. El portero fue protagonista en la victoria, atajó penal y salvó en varias ocasiones a su club. Además, brindó seguridad desde atrás con el balón en los pies. Así surgió una jugada de la que pocos se fijaron, pero que con el paso de las horas se ha ido vuelto tendencia.

Cuando la presión cayó sobre el conjunto visitante, hubo una jugada en el área chica, casi sobre la raya de su arco. Tres jugadores del Tolima se acercaron para quitarle el balón, Castillo no se puso nervioso, controló el balón, no despejó al ver que no tenía opción de pase y metió un taco para darle el balón a un compañero que dejó con la boca abierta a más de uno.

Jugadores colombianos que están libres y buscan equipo

En su mayoría, los jugadores que están libres y no que no han fichado con ningún equipo, con de corte ofensivo, aunque también hay algunos laterales, arqueros y volantes.

“Santiago Arias, Ángelo Rodríguez, Andrés Ibargüen, Estéfano Arango, Ayron Del Valle, Tomás Ángel, Luis Carlos Ruiz, Juan Sebastián Quintero, Jhon Pajoy, Felipe Pardo, Arley Rodríguez, José Izquierdo, Jairo Molina, Jorge Luis Ramos, Nelino Tapia, Johan Arango, Teófilo Gutiérrez, Marlon Piedrahíta, César Quintero, Duvier Riascos, Felipe Banguero, Cristian Vargas y Juan Guillermo Arboleda”, son los nombres dados por Arley Durán.