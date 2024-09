Primer gol de Radamel Falcao García con la camiseta de Millonarios, suficiente para hacer historia y llenar de emoción a toda una hinchada que por fin pudo gritar una anotación del ‘Tigre’. Se abrió una página de oro en el fútbol colombiano. Fue un grito hasta el cielo con dedicatoria especial para Javier Acosta, el hincha azul al que el goleador le había hecho una promesa. Se pudo cumplir en cuestión de días debido al golazo que anotó ante Patriotas Boyacá, juego que finalizó 3-0.

Un potente remate que casi rompe la malla del arco, para desatar la euforia en la hinchada ‘Embajadora’ y meter a Radamel Falcao García en la historia del fútbol colombiano. Emociones por doquier por el homenaje a Javier Acosta, la hinchada en la ciudad de Villavicencio, tres puntos más que necesarios para Alberto Gamero, primer gol del ‘Tigre’ con la camiseta azul y la cifra mágica de 346 anotaciones.

Con el 2-0 parcial de Millonarios, Radamel Falcao García igualó el primer lugar de Víctor Hugo Aristizábal y parece que en próximos días quedará en solitario en la primera casilla como el máximo goleador de la historia de Colombia. En la lista siguen Dayro Moreno y Carlos Bacca, como los vigentes que podrían pelear el lugar más alto del ranking. Al ser indagado por este tema, el ídolo de Millonarios dijo que es un honor alcanzar a ‘Aristi’ y además le colocó un nuevo apodo que describe toda la calidad de uno de los futbolistas más reconocidos de Atlético Nacional.

En rueda de prensa, Falcao habló de este nuevo logro para su carrera deportiva, de las sensaciones que le permite marcar con el equipo de su preferencia en el fútbol colombiano y se refirió a su colega Aristizábal, quien ya está retirado de las canchas.

Radamel Falcao García, ídolo de Millonarios. VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont

El nuevo apodo de Falcao para Víctor Hugo Aristizábal tras alcanzarlo

“Leyenda”, fue la palabra que usó Radamel para describir la potencia goleadora de Víctor Hugo y los registros que el jugador antioqueño pudo dejar en el fútbol colombiano. Confesó que ‘Aristi’ también fue un referente para su carrera deportiva y es un orgullo poder igualar la cifra de 346 anotaciones.

“Ha sido una carrera larga con muchos goles. Poder alcanzar una leyenda como lo es Víctor Hugo me llena de orgullo. Él ha sido uno de los referentes que hemos tenido los de mi generación. También agradecerle porque ha sido uno de los delanteros que nos inspiraron a seguir ese camino y hoy logro esta marca. Muy contento por eso”, dijo Falcao en rueda de prensa.

“Me tocó irme del país joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando Hice el gol no sabía qué hacer. No lo había planificado. Me siento como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, describió Radamel tras su primer gol con Millonarios.