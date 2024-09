El ranking de goleadores históricos de Colombia tras el primer gol de Falcao con Millonarios

Por otra parte, es viral la narración de Jotas Mantilla al gol de Radamel Falcao en Villavicencio. En vivo en RCN Radio, emocionó a toda la ‘platea’ que lo escuchaba. Relato épico. El periodista detalló cada instante previo al gol, el pase largo que no recibió ‘El Tigre’ y finalmente ese rebote mágico que le brindó al narrador el momento exacto para exclamar: “¡Pierna zurda, Falcao, Falcao!” Y así llegó el emocionante grito de “¡GOOOOL! “.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.