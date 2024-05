James Rodríguez sorprende a Colombia y a todos sus fanáticos con un anuncio en sus redes sociales. Puede que no la pase bien en el fútbol brasileño, pero su futuro en el mundo del deporte aún promete, mucho más luego de ser confirmado por la Selección Colombia para la Copa América 2024. Por otra parte, en medio de los rumores, hay mucha expectativa por el nuevo destino del 10 tras su inminente salida del Sao Paulo.

En aquel gigante brasileño las cosas no han salido bien y las puertas de salida están abiertas. En el Brasileirao, James Rodríguez solamente suma 36 minutos jugados en 10 fechas. Sao Paulo es quinto en el comienzo de temporada y ha podido llevar las cargas sin el colombiano. Su presente empeoró cuando fue anunciado Luis Zubeldía como nuevo entrenador. Esta página parece sencilla de pasar y el volante colombiano se concentra en su futuro, tanto en la cancha, como fuera de ella. El anuncio en sus redes sociales lo dice todo.

No es un secreto que las lesiones han sido un problema para James Rodríguez a lo largo de su carrera. Le han cerrado puertas y su nivel deportivo se ha visto bastante afectado. El 10 le hace frente a todas estas adversidades, que han intentado igualar su talento, pero no ha sido posible. El futbolista se retirará de las canchas siendo uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país.

Es por eso que llama la atención el nuevo equipo de James Rodríguez. En este caso, no estamos hablando de su nuevo club deportivo, sino de Truly Genius. Mientras se confirma su nuevo destino, el volante colombiano parece que se asoció con esta marca de suplementos y el 10 se ve motivado con este emprendimiento para su carrera como empresario.

Todo quedó al descubierto en un video publicado en sus redes sociales. James explicó que las adversidades, más sus triunfos, serán claves para promover el bienestar deportivo, sumado a las voces expertas de nutricionistas, científicos y expertos. Eso por eso que se ve la necesidad de una empresa que se encargue de ello y pueda mezclar todos estos ítems para un mejor rendimiento en la cancha.

“El fútbol me enseñó que para alcanzar grandes metas se necesita un equipo de genios. Eso es lo que hemos formado en Truly Genius: un equipo decidido a dejar una marca. Usar mis experiencias, tanto buenas como adversas, para promover el bienestar y el crecimiento. Me llena de orgullo”, escribió James Rodríguez en sus redes sociales.