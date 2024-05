James Rodríguez parece que no la pasa bien en el fútbol brasileño y su futuro estaría en la Premier League.

Que vuelva a Europa se ve complicado y su situación física genera muchas dudas. No es la primera vez que el jugador enfrenta reiteradas molestias musculares y sobre todo, que no pueda dar la talla a las exigencias del cuerpo técnico. Para muchos, tras Brasil, su futuro estaría en Sudamérica, MLS o México.

“Si quieren se los llevo directo al aeropuerto”, “No ha hecho nada en Brasil, imagínense en un juego de Premier League”, “Es una vergüenza, no puede ni jugar cinco minutos”, fueron algunos de los comentarios.

No deja de ser un ofrecimiento por parte del jugador. Todo pasa por un comentario del mismo James Rodríguez en una cuenta partidaria del Everton en la red social Instagram. ‘Everton Hub’ publicó el complicado momento que vive el colombiano en el Sao Paulo y dejó todo el panorama para que los hinchas ‘Toffees’ reaccionaran. Nadie esperaba que la figura de la Selección Colombia dejará unas palabras.

James no ha podido encontrar ese “mejor nivel” que exige el entrenador y por eso la puerta de salida estaría abierta. El plan de Sao Paulo sería dejarlo hasta mitad de año y que el futbolista salga como jugador libre para que no signifique cargas financieras en el club. Es por eso que su nombre estaría flotando en la Premier League nuevamente. ¿Un último baile?

Mientras el volante colombiano espera la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América 2024, va definiendo que hará con su carrera deportiva, pues la situación en el gigante paulista no está para nada fácil. La poca continuidad y las molestias musculares han condicionado la actividad del volante colombiano.

