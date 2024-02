Deportes Tolima y Millonarios tuvieron un partido cortado en los primeros minutos del compromiso. Un perro ingresó al terreno de juego e hizo que el arbitro parara todo. La transmisión esta vez no mostró nada del ‘espectáculo’, pero en redes sociales publicaron varios videos que dan muestra de lo sucedido.

El perro que entró a la cancha Tolima vs. Millonarios y paró el partido

El canino ingresó por la parte norte de la cancha tras soltársele a un personal de logística, atravesó gran parte del terreno de juego hasta llegar a sur, se devolvió e interactuó con algunos jugadores. El público se divirtió, cantó el ole y soltó una que otra risa. Al final lograron controlarlo y seguir con el partido, pero después volvió a ingresar, sin embargo, consiguieron sacarlo rápidamente.

La multa que podría recibir Tolima y que pasó con Bucaramanga

“En ese punto, se debe advertir que los clubes que ejercen en condición de local deben garantizar que estas interrupciones no tengan lugar en el trámite de los partidos de fútbol profesional, particularmente cuando se tiene que prestar especial observancia en que no ingresen caninos al estadio y particularmente al terreno de juego”, agrega el boletín.

Además, asegura que este tipo de situaciones afectan la imagen y la seriedad del Fútbol Colombiano: “Finalmente, este Comité reitera sus pronunciamientos contenidos en el artículo 6º de la Resolución No. 040 de 2019y en el artículo 5º de la Resolución No. 043 del 2022, en donde al analizar circunstancias similares a la que es objeto de la presente sanción, y en las cuales se indicó que este tipo de episodios no son de buen recibo al no ser presentables ni aceptables, ya que afectan la imagen y seriedad de las competencias oficiales que organiza la DIMAYOR”.

Finaliza con el valor de la multa: “seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 2ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024, contra el Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A”.