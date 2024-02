Dayro Moreno tiene como objetivo poder quedar en la historia del fútbol colombiano y convertirse en el máximo goleador del balompié nacional, hito que está muy cerca de cumplir, ya que no para de marcar con el Once Caldas, en lo que ha sido una carrera llena de títulos, goles y muchas polémicas.

El delantero tolimense ha sido conocido por su confirmado gusto por el licor, hecho por el que ha estado involucrado en diferentes controversias, no solamente en el fútbol colombiano, sino que también en algunos de los clubes que ha jugado a nivel internacional, en donde ha sido noticia en varias oportunidades.

El video viral de Dayro Moreno

El propio Dayro ha aceptado que por sus actos de indisciplina es que no logró triunfar mucho más en el fútbol mundial, como lo han hecho otros jugadores como Radame Falcao García o James Rodríguez, por lo que no se molesta cuando le hablan sobre sus gustos por la cerveza y algunos comportamientos que han sido cuestionados.

Pues Moreno también le saca el lado gracioso al mote que tiene de tomalón, es por esto que se animó a hacer un particular video que es furor en las redes sociales y le ha sacado risas a más de uno, en donde aparece junto a otro hombre, el cual le hace una asistencia y le dice, “remate goleador”, a lo que Dayro responde, “¿dijo remate?”, y aparece con una cerveza en la mano.

Dayro Moreno criticó a los jugadores de la Selección Colombia Sub 23

Uno de los temas más hablados en los últimos días en los seguidores del fútbol en Colombia, es la pobre presentación que tuvo la Selección Sub 23 en el torneo Preolímpico, en donde el equipo no sumó ni un punto, recibió ocho goles y no pudo marcar, es por esto que Dayro habló del tema y se mostró muy crítico con los futbolistas.

“Triste. Sin hablar mal de los colegas porque soy respetuoso. Sabemos los jugadores que tiene la Sub-23 y no conseguir puntos ni goles, es preocupante. Hay que mirar y analizar los procesos, porque, la verdad, este preolímpico dio mucho de qué hablar sobre nuestro país”, dijo Moreno en una entrevista con ESPN.

