Si hay algo a lo que Junior acostumbró al FPC es a tener mercados de fichajes bastante movidos y en los que siempre da de qué hablar. Antes de que llegue el 2024, el equipo campeón de la Liga colombiana no perdió el tiempo y tras los festejos del título, se puso manos a la obra para confeccionar el equipo pensando en la próxima temporada. Antes de que llegue el Año Nuevo, ya firmaron un par de contrataciones que sacudieron la época de fichajes en el país: Marco Pérez, Víctor Cantillo y al caer están Yimmi Chará y Rafael Pérez. ¿Intentarán también por Teófilo Gutiérrez?

La cuestión es que el cuerpo técnico de Junior quiere convencer a la dirigencia de un fichaje que dará mucho de qué hablar y es muy polémico. Luego de todo lo que ha pasado, Arturo Reyes está convencido que uno de los fichajes que necesita el equipo para 2024 tiene que ver con el regreso de Teófilo Gutiérrez. Aunque los dueños no quieren saber nada del ’29’, el DT sí quiere contar con él por el peso de su experiencia.

Arturo Reyes pide por la experiencia de Teo Gutiérrez

En las últimas horas, comenzó a sonar muy fuerte la posibilidad de que Teófilo Gutiérrez firme con Junior de Barranquilla para 2024. La oportunidad que el delantero estaba buscando para regresar y jugar la última temporada de su carrera con la camiseta del equipo que ama. Sin embargo, dicha versión encontró rápida oposición por parte del dueño del equipo Tiburón: Fuad Char. Él mismo negó que estuvieran negociando el regreso del ídolo de La Chinita.

Ahora, llegó el turno para que Arturo Reyes hablara de ese deseo de tener a Teófilo Gutiérrez en Junior. Dejó claro que el equipo está buscando hombres que tengan la experiencia de llevar la camiseta del Junior. Los fichajes de Yimmi Chará, Rafael Pérez y Víctor Cantillo son la prueba contundente de esa idea de refuerzos para 2024. El popular ’29’ sería la cereza en el pastel del mercado para el Rojiblanco.

“Teo es un jugador importantísimo porque futbolísticamente donde ha estado ha demostrado gran calidad. Yo creo que en todas las líneas estamos trayendo jugadores que saben lo que es ponerse la camiseta de Junior“, expresó Arturo Reyes en entrevista con ‘El VBAR’, de Caracol Radio.

Si o no: ¿Junior buscará el fichaje de Teo Gutiérrez para 2024?

En este aspecto, Arturo Reyes no se la jugó y fue bastante mesurado a la hora de abordar esta posibilidad. Sin entrar en detalles, el estratega dejó claro que el club se concentra ahora en cerrar los fichajes que viene adelantando desde hace semanas. La idea de los Char es cerrar los principales nombres que fueron a buscar como refuerzos, para competir en la Liga y la Copa Libertadores 2024. Hasta que ese trabajo no se concrete, no se adelantará ningún otro negocio de momento.

“Hay que esperar a que se terminen de concretar el resto de incorporaciones para armar el mejor grupo que podamos“, concluyó.