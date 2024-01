Ha comenzado una nueva temporada del fútbol colombiano y puede ser una llena de suspenso y de resultados que pueden sacudir a la Primera División. Desde ya, comenzó la pelea de varios equipos para no perder la categoría en 2025 y uno de los equipos que está más comprometido es el Deportivo Cali. Primera fecha del 2024 y ya quedó al borde de la zona roja en la Tabla del Descenso.

El Año Nuevo no comenzó nada bien para el Deportivo Cali. En la primera fecha del torneo, el equipo de Jaime de la Pava empató 2-2 con el Deportivo Pereira, en un duelo lleno de golazos y muchas emociones. Sin embargo, su debut no fue lo que le jugó en contra. Los resultados ajenos en el resto de la jornada si le jugaron en contra en la Tabla del Descenso. Sus rivales más directos en esta pelea comenzaron el año ganando.

Así comenzó la Tabla del Descenso en 2024 (Fecha 1)

Antes de abordar la Tabla del Descenso, es preciso recordar al lector que esta clasificación se configura por el promedio de puntos de cada club, en las últimas tres temporadas. Eso quiere decir que para 2024, el promedio de puntos empieza a contar desde 2022. Este factor ya comienza a explicar el calvario que puede llegar a vivir el Deportivo Cali esta temporada.

Luego de ser campeón en 2021, vino la debacle del Deportivo Cali. Durante los cuatro torneos de liga que se disputaron en 2022 y 2023, el conjunto Azucarero cosechó resultados muy pobres. Su promedio de puntos bajó notablemente y eso lo acercó a la zona del descenso.

Ahora, está ubicado en el puesto 18 con un promedio de puntaje de 1.06. Once Caldas, Jaguares y Fortaleza comenzaron el 2024 ganando sus partidos en el debut (los rivales más directos del Cali en el descenso con Patriotas y Envigado). De ahora en adelante, al Verde vallecaucano no le queda otra alternativa que comenzar a ganar. Si no mejora sus resultados, es muy probable que pierda la categoría para 2025.

Como ya es costumbre por el formato de torneo, los equipos que acaben la temporada en las casillas 19 y 20, serán los descendidos para el año siguiente.

0 Patriotas 0 0 1 1 -1 1,02 19 Jaguares 47 33 3 81 1 1,00 18 Deportivo Cali 34 51 1 86 0 1,06 17 Envigado 57 33 0 90 0 1,13 16 Boyacá Chicó 55 49 0 49 -1 1,20 15 Deportivo Pereira 44 44 1 100 0 1,23 14 Once Caldas 56 42 3 104 101 1,25 13 Alianza Petrolera 46 58 0 104 -2 1,28 12 Atlético Bucaramanga 59 46 0 105 -2 1,30 11 Deportivo Pasto 54 54 0 108 0 1,35 10 La Equidad 58 52 0 110 0 1,38 9 Independiente Santa Fe 61 50 0 111 0 1,39 8 Junior 63 54 3 121 2 1,49 7 América de Cali 69 61 0 123 -1 1,52 6 Deportes Tolima 66 61 0 127 -1 1,57 5 Independiente Medellín 67 68 0 135 -5 1,67 4 Atlético Nacional 66 58 3 137 2 1,69 3 Águilas Doradas 58 83 3 144 1 1,78 2 Millonarios 74 68 3 145 5 1,79 1 Fortaleza 0 0 3 3 1 3,00

Próximo partido del Deportivo Cali

Por la segunda fecha de la Liga Betplay 2024-1, Deportivo Cali volverá a jugar lejos de casa y esta vez será en Valledupar. Los dirigidos por Jaime de la Pava se estarán midiendo ante el nuevo Alianza F.C. Dicho compromiso se estará disputando el próximo viernes, 26 de enero.

Allí seguirá la lucha del Deportivo Cali para huirle a los puestos del descenso y no perder la categoría en 2025.