Todo está listo para que comience el segundo semestre competitivo de la Primera División de la Liga colombiana. Luego de que Atlético Bucaramanga se consagrara campeón en el primer torneo, ha llegado el momento de que empiece la disputa por la segunda estrella del 2024. Todos los equipos se han reforzado y ya han empezado a calentar motores para lo que será el reinicio de las actividades competitivas en el FPC.

Para la Liga Betplay 2024-2 se mantiene el formato de torneo del primer semestre del año. Los 20 equipos que pertenecen a la ‘A’ se enfrentarán en 19 jornadas para definir a los 8 mejor clasificados. Esta es la famosa fase del ‘Todos contra Todos’, que ya tiene programación oficial de la Dimayor para las primeras dos fechas.

Programación oficial para las fechas 1 y 2 de la Liga Betplay 2024-2

El calendario de partidos se mantiene en el mismo orden que tuvo en el primer semestre de 2024. La única novedad es que para este nuevo certamen, se alternará la condición de local y visitante. Una vez que finalice la competencia de la Copa América 2024, se reanudará el balompié nacional. Las primeras dos fechas ya están programadas y distribuidas de la siguiente manera:

Fecha 1

Lunes 15 de julio

Boyacá Chicó vs. Once Caldas – 8:15 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Martes 16 de julio

Envigado vs. Equidad – 4:00 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Águilas Doradas vs. América de Cali – 6:10 p.m. (Win Sports +)

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira – 8:20 p.m. (Win Sports +)

Miércoles 17 de julio

Santa Fe vs. Deportivo Pasto – 6:00 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Alianza FC vs. Atlético Nacional – 8:10 p.m. (Win Sports +)

Jueves 18 de julio

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla – 6:00 p.m. (Win Sports +)

Medellín vs. Millonarios – 8:10 p.m. (Win Sports +)

Viernes 19 de julio

Jaguares vs. Patriotas – 5:00 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Fortaleza CEIF vs. Deportes Tolima – 7:30 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Fecha 2

Sábado 20 de julio

Envigado vs. Santa Fe – 4:00 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Deportivo Cali vs. Alianza FC – 6:10 p.m. (Win Sports +)

Once Caldas vs. Águilas Doradas – 8:20 p.m. (Win Sports +)

Domingo 21 de julio

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 3:30 p.m. (Win Sports +)

Atlético Nacional vs. América de Cali – 5:45 p.m. (Win Sports +)

Junior vs. Boyacá Chicó – 8:00 p.m. (Win Sports Win Sports +)

Lunes 22 de julio

​Deportivo Pereira vs. Medellín – 8:00 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Martes 23 de julio

Patriotas vs. Fortaleza CEIF – 4:00 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Equidad vs. Jaguares – 6:10 p.m. (Win Sports y Win Sports +)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto – 8:20 p.m. (Win Sports +)