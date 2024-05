Las esperanzas de los hinchas del Deportivo Cali de ver a Hernán Torres como nuevo entrenador en el segundo semestre del 2024 se han visto truncadas. El propio director técnico colombiano salió al frente para desmentir los rumores que lo vinculaban al club azucarero.

En un video publicado en redes sociales, Torres aseguró que no existe ningún acuerdo con Deportivo Cali y que se mantiene comprometido con su actual equipo, Emelec de Ecuador.

Esta noticia cae como un balde de agua fría para la afición caleña, que soñaba con el regreso del entrenador que fue campeón con Deportes Tolima ganando el primer semestre del 2021 y la Superliga 2022.

Hernán Torres lo negó todo en video

El presentador dice que el video es para esclarecer e informar a los medios ecuatorianos y colombianos sobre la situación de la posible salida del entrenador Torres, y le pregunta directamente al técnico: “¿Usted ya tiene todo arreglado con el Deportivo Cali?”, a lo que Torres responde:

“Eso es mentira. Yo no he arreglado nada con el Deportivo Cali. No sé de dónde se sacan esas informaciones. No he hecho ningún arreglo con el Cali. Yo me debo a esta institución de Emelec. Estoy en pleno torneo, en la recta final del torneo, jugando partidos demasiado importantes, y me parece que no es el momento para todas estas situaciones. Yo me voy de aquí cuando el presidente Pileggi me eche. No hay más que aclarar.”

En el video, el entrenador no duda en negar el supuesto acuerdo y los rumores que estaban circulando sobre su salida del fútbol ecuatoriano para llegar a Colombia. Al parecer, el video fue grabado y difundido por representantes del Emelec para aclarar toda la situación.

Torres, quien se encuentra dirigiendo a Emelec en la LigaPro, era visto como la solución para enderezar el rumbo del Deportivo Cali, que tuvo un primer semestre para el olvido en 2024.