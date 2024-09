Deportivo Cali confirmó que el entrenador Hernán Torres no será más el técnico del equipo, después una serie de malos resultados, tanto en la Liga Colombiana II-2024 y la Copa Colombia, pero especialmente por la urgencia que tiene el cuadro vallecaucano de empezar a sumar puntos y salvarse de perder la categoría.

Publicidad

Publicidad

El último partido de Torres con el conjunto ‘verdiblanco’, fue la derrota ante Fortaleza, en donde utilizó un esquema con cinco defensores y tres volantes de marca, tratando de sacar su arco en cero, pero terminó perdiendo en los últimos minutos, lo que terminó desatando el malestar de los hinchas, pero a parecer también de los jugadores.

Jugadores del Cali habrían pedido la salida de Hernán Torres

Inicialmente, se aseguró que la dirigencia del Cali le habría dado una oportunidad a Torres para que dirigiera el partido contra La Equidad, y en el caso de conseguir una victoria seguiría al mando del equipo y si perdía, saldría de la institución, pero todo se modificó en las últimas horas, debido a la presunta intervención de los jugadores.

En el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, la periodista Karina Parra contó que los futbolistas del Cali habrían hablado con la dirigencia del club, para pedir que no se diera la continuidad del técnico Hernán Torres, debido a que no se mostraban a gusto con el entrenador, por lo que no veían bien que se le diera un partido más de plazo.

Publicidad

Publicidad

Fredy del Deportivo Cali ante Alianza por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Nelson Ríos.

La revelación de Parra generó muchos cometarios en sus compañeros de set, los cuales aseguraron que no es nada positivo que los futbolistas intervengan en las decisiones que deben tomar los directivos, más cuando se trata de la continuidad o elección de un entrenador.

ver también Deportivo Cali anunció a su nuevo entrenador y sorprendió a sus hinchas

Así anunció el Deportivo Cali la salida de Hernán Torres

“El Comité Ejecutivo y el profesor Hernán Torres y su cuerpo técnico llegaron a un acuerdo para la finalización del contrato a partir de la fecha”, informó el club vallecaucano, que se medirá en la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024 ante La Equidad en el estadio Deportivo Cali del municipio de Palmira, el día sábado 21 de septiembre a las 5:45 PM.

Publicidad

Publicidad