Deportivo Cali no la pasa bien en el fútbol colombiano, no encuentra triunfos y cosecha durísimas derrotas que lo mantienen al borde del abismo en la tabla del descenso. Debe reaccionar lo más pronto posible. Las cosas no salen bien ni en condición de local ni visitante y el temor por ir a la B es latente en la hinchada.

Es que clubes que se cree son inferiores por historia, lo superan con facilidad por estos días. La última prueba de ello fue el partido de ida por los octavos de final de la Copa Colombia 2024 ante Fortaleza CEIF. El equipo bogotano ganó 1-0.

Se creía que con Hernán Torres las cosas iban a mejorar e incluso se daría pelea para ingresar a los cuadrangulares seminales y visualizar opciones de título. El entrenador es de choque, agresivo, de restricciones, fuerte y con la disciplina como premisa para alcanzar los objetivos, pero el plan no funcionó. El equipo, incluso con referentes como Fredy Montero de capitán, no reacciona y no encuentra el rumbo para salir de la incómoda posición.

Reacción de periodista del VBAR de Caracol ante el posible descenso del Cali

En medio de este complicado contexto, las voces de los especialistas no se han hecho esperar. Por ejemplo, la periodista Ana María Navarrete, cercana al Deportivo Cali, lanzó fuertes palabras en el VBAR de Caracol Radio, pues aseguró que al equipo lo quieren ver en la B y se estaría forzando un supuesto descenso. Juzguen ustedes.

“Si el Cali desciende va a ser porque lo van a hacer descender, no solo por rendimiento deportivo y de cuerpos técnicos” Ana María Navarrete.

La decisión que se tomó con Hernán Torres en Deportivo Cali

“El Comité Ejecutivo y el profesor Hernán Torres y su cuerpo técnico llegaron a un acuerdo para la finalización del contrato a partir de la fecha”, dice el comunicado de prensa de Deportivo Cali.

Hernán Torres, técnico del Cali. Photos: VizzorImage / Nelson Rios / Cont.

En el VBAR de Caracol Radio también comenzaron a sondear algunos nombres que estarían libres y podrían ser considerados en el primer finalista colombiano de la Copa Libertadores. Lucas González, Jorge Luis Pinto y Eugenio Hernández serían candidatos, así como el argentino Lucas Pusineri, quien conoce a Deportivo Cali y tendría su segunda oportunidad para sacarlo definitivamente de esa pelea por el descenso.