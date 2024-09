Oficial: Deportivo Cali tomó una decisión definitiva con el técnico Hernán Torres

Deportivo Cali no la pasa bien en el fútbol colombiano y se acerca al desastre definitivo. El equipo azucarero, de rica historia en el FPC, no encuentra los triunfos y cosecha durísimas derrotas que lo mantienen al borde del abismo en la tabla del descenso. Las cosas no salen bien ni en condición de local ni visitante y el temor por ir a la B es latente en la hinchada.

Debe reaccionar lo más pronto posible. Es que clubes que se cree son inferiores por historia, lo superan con facilidad por estos días. La última prueba de ello fue el partido de ida por los octavos de final de la Copa Colombia 2024 ante Fortaleza CEIF. El equipo bogotano ganó 1-0.

Se creía que con Hernán Torres las cosas iban a mejorar e incluso se daría pelea para ingresar a los cuadrangulares seminales y visualizar opciones de título. El entrenador es de choque, agresivo, de restricciones, fuerte y con la disciplina como premisa para alcanzar los objetivos, pero el plan no funcionó.

El equipo, incluso con referentes como Fredy Montero de capitán, no reacciona y no encuentra el rumbo para salir de la incómoda posición. Es por eso que Deportivo Cali ya hizo oficial la salida de Hernán Torres y busca DT.

