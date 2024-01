Jhon Arias es uno de los mejores jugadores colombiano en la actualidad, esto por sus grandes actuaciones con Fluminense de Brasil, club con que logró consagrarse campeón de la Copa Conembol Libertadores siendo una de las figuras, además de ser elegido como el tercer mejor jugador del Mundial de Clubes.

El futbolista chocoano ha sonado para cambiar de rumbo para el 2024, debido al interés de importantes clubes del fútbol de Europa, en lo que podría ser un negocio millonario, en donde no solamente Fluminense generaría ganancias económicas, teniendo en cuenta que lo compró por cerca de 600 mil dólares, lo que son más de 2 mil millones de pesos colombiano, sino que también para Patriotas de Boyacá, club que es el dueño del 50% de los derechos deportivos del atacante.

Precisamente con los ‘Lanceros’ se ha generado una controversia en Brasil, debido a que medios de dicho país, aseguran que el equipo colombiano no ha querido venderle al ‘Flu’ otro porcentaje de ese 50%, para que los brasileros sean los que se queden con la mayoría del pase del futbolista, de cara a una venta a un club de Europa.

La supuesta posición de Patriotas, sería la razón por la que aún no se habría vendido a Arias al fútbol de Europa, ya que Fluminense busca tener una mayor ganancia, debido a que ha sido el equipo que lo ha dado a conocer el mundo, pero desde el conjunto boyacense se pronunciaron y salieron a dar su versión del tema.

¿Qué dicen en Patriotas sobre el negocio por Jhon Arias con Fluminense?

Pues el presidente del club ‘Lancero’, César Guzmán, habló en una entrevista para la emisora ‘Blu Radio’, allí aclaró que hasta el momento Fluminense no les ha hecho una oferta por el porcentaje que tienen de Arias, pero dejó en claro que la intención que tienen en el club, es poder ganar una buena suma de dinero por la venta del futbolista, cifra que podría ser muy importante para el FPC.

“Patriotas es un equipo que no es pretensioso, lo que se quiere recibir es el valor justo por el jugador Jhon Arias. Realmente cuando tomamos la decisión de reservar el 50 por ciento, lo hicimos justamente en un acuerdo de voluntades con Fluminense, con el que hicimos una sociedad. Esperamos que el socio se comporte de la misma manera en la que iniciamos nuestra relación, buscando el máximo aprovechamiento en el tema”, expresó César.

Y agregó: “Acá lo importante es que Fluminense respete el tema de un aprovechamiento económico y que las participaciones que allí quedaron establecidos sean respetadas. Creemos en ese principio de la buena fe, a la espera que el futbolista tenga ese éxito y pueda llegar a otro club”.

¿Qué ofertas han llegado por Jhon Arias desde Europa?

El propio presidente Guzmán, confirmó que por el colombiano llegó una oferta desde Europa por 12 millones de euros, pero la decisión de venderlo es del Fluminense, pero en el caso de ser vendido por esa cifra, a Patriotas le quedaría cerca de 30 mil millones de pesos colombiano, una millonada que no es común que un club del FPC gane por la venta de un futbolista.

“Por ahora lo que se conoce es que existen ofertas por el futbolista Jhon Arias, un club europeo ofreció unos 12 millones de euros, pero la determinación la tiene Fluminense. No es cierto que nos hayan contactado para una negociación ahora, eso no es cierto. Hoy no hay ninguna clase de conversación, y de darse, estamos abiertos a conversar”, expresó Guzmán. Por el momento, se espera que se resuelva el futuro de una de las figuras de la Selección Colombia.

