El torneo de la segunda división del fútbol colombiano definió el campeón del segundo semestre, en donde Unión Magdalena venció a Llaneros, asegurándose así su puesto en la gran final para definir al campeón del año, en donde nuevamente se medirá al equipo de Villavicencio, que fue el que ganó el primer torneo.

En medio de la definición, surgió una gran controversia, debido a que el Real Cartagena reclama que tiene el derecho de jugar un repechaje ante el perdedor de la gran final, esto asegurando que es el equipo, aparte de Llaneros y Unión, que está mejor ubicado (tercero) en la tabla de la reclasificación, situación por la que se citó a una asamblea extraordinaria de la Dimayor para hablar sobre el tema.

Llaneros amenaza con ir al TAS

En las últimas horas, Llaneros reclamó ante la Dimayor que ellos ya ganaron su ascenso a la primera división, debido a que es el primero de la reclasificación y fue el campeón del primer semestre, pedido que hasta el momento ha sido negado y se espera aclarar en la asamblea, pero desde el club metense están seguros de que ya tiene su puesto en la A, que amenazaron con ir hasta el TAS en el caso de que no den su ascenso.

“¡Acá en Llaneros no estamos de adorno! Iremos al TAS de ser necesario. Llaneros ya está ascendido y eso lo vamos a defender en todas las instancias jurídicas. ¡Los 88 puntos no llegaron por arte de magia! ‘líderes de la recla’ El título del primer semestre no lo mandaron por Interrapidisimo. ¡Lo ganamos en la cancha! Estamos parados y firmes”, indicó Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros.

Unión Magdalena también reclama su ascenso

Pero Llaneros no es el único que reclama su ascenso, ya que por medio de un comunicado de prensa, el Unión Magdalena indicó que ya tiene ganado su puesto en la primera división, esto por haber salido campeón del primer semestre y ser el segundo de la reclasificación, razón por la que aseguran que el Real Cartagena no tiene nada que reclamar.

El comunicado de Unión Magdalena:

“El club Unión Magdalena S.A cumple a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en especial con las condiciones del parágrafo cuatro del artículo 26 del precitado reglamento, el cual sostiene que en el evento que alguno de los equipos campeones de los Torneos BetPlay DIMAYOR I y/o II, sea el mismo en ocupar la primera y/o segunda posición en la tabla de la Reclasificación Total, será ascendido.

Se concluye que el club Unión Magdalena S.A cumple plenamente con las dos condiciones estipuladas para ser proclamado como equipo ascendido, de acuerdo a lo siguiente:

1) La primera condición del reglamento se cumple dado que el Club Unión Magdalena S.A se coronó campeón del Torneo BetPlay Dimayor II el pasado 3 de diciembre de 2024.

2) La segunda condición también se satisface, ya que actualmente el Club Unión Magdalena S.A ocupa la segunda posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo BetPlay, con 86 puntos

Es importante resaltar que existe la posibilidad de que Unión Magdalena S.A alcance la primera posición en la reclasificación, pero matemáticamente no puede descender al tercer lugar, dado que el equipo que se encuentra en dicha posición está tres puntos por debajo del Unión Magdalena S.A y no tiene opciones de sumar puntos adicionales. Además, Real Cartagena no fue ni finalista de ninguno de los dos Torneos BetPlay 2024″, indicó el Unión en su comunicado.

