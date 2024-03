Este lunes hubo partido de la segunda división del Fútbol Colombiano entre Unión Magdalena y el Real Cartagena que terminó igualado 2-2. Tras un partido que tuvo de todo, se presentó una insólita situación en rueda de prensa luego de que un periodista le hiciera una pregunta salida de tono al entrenador del cuadro visitante, el cual le dio respuesta particular que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Los ambientes se empezaron a poner tensos sobre los 10’ minutos del segundo tiempo cuando en las tribunas empezaron a haber enfrentamientos entre una misma hinchada. El juego tuvo que suspenderse por varios minutos y se reanudó cuando ya estaba controlada la situación. En la sala de prensa sucedió lo inesperado.

Fuerte agarrón entre periodista y el técnico Alberto Suárez

En plena rueda de prensa un periodista de la ciudad del equipo local abordó al entrenador con una pregunta que no gustó al entrenador. Y es que no es la primera vez que hay un encontrón entre ellos dos, ya ha sucedido en otras ocasiones cuando el técnico dirigía a otros clubes, incluso de la primera división.

“Profe, no es coincidencia, tres veces y hoy es la tercera. Impotencia, pelea, lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, bajé porque vino usted, me dio la papaya y aquí estoy. Cuéntele a Colombia, ¿cuál es el resentimiento que tiene con estos colores y el Unión Magdalena?”, dijo el periodista.

El entrenador fue contundente y dijo: “no habías bajado y eres tan descarado que decís que bajas porque vine. ¿Por qué no te liberás? Andá donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. No puede ser que con una actividad, que es el cuarto poder del estado, vengás con los resentimientos. Los resentimientos son tuyos, la rabia es tuya. Esta rueda de prensa no es para venir a expresar eso, hablemos de fútbol”.

Pregunta en el minuto 9:00

Agregó: “seguís en las mismas. Te vas a morir un día de estos de un infarto porque no lográs liberarte. Hazlo para que podás crecer en tu profesión”.