La tabla del descenso sigue cada vez más emocionante y los diferentes resultados que se dieron el fin de semana siguen preocupando al Deportivo Cali. El conjunto ‘azucarero’ perdió ante La Equidad en Techo y Jaguares venció a Millonarios en Montería. Finalizado este último compromiso, la hinchada del cuadro vallecaucano se llenó más de incertidumbre.

Si bien, Patriotas no ganó su compromiso, el Deportivo Cali se mantiene al límite y está a dos puntos de tocar el descenso directo. Los últimos partidos no han sido buenos para los dirigidos por Jaime de la Pava, pero siguen soñando en salir de esta zona, meterse al grupo de los ocho y por qué no, pelear por el campeonato.

Tabla del descenso tras el triunfo de Jaguares: Cali complicadísimo

El único aspecto que tiene tranquilo al Deportivo Cali es la derrota de Fortaleza ante Independiente Santa Fe, pues hace que otro equipo entre en la pelea por el descenso. La tabla tiene a Patriotas último y como el único equipo que parece no tener escapatoria, es 20 con un promedio de 0,45. Desde ahí empieza lo preocupante, pues le sigue Jaguares en la casilla 19 con un promedio de 1,07.

Fortaleza iguala con el Deportivo Cali, es 18 y un promedio de 1,09, seguido del conjunto ‘azucarero’ con el mismo promedio, pero le gana la posición por el primer ítem de desempate, los puntos obtenidos en este campeonato. Ahora, si en la próxima fecha ganan Fortaleza y Jaguares, pero pierde el Cali, ya entra en zona directa de descenso.

¿Cómo se saca el promedio en la tabla del descenso?

Para el 2024, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2022 y 2023. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 80 en el caso de Boyacá Chicó y 40 en el caso de Patriotas y Fortaleza CEIF que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso hay hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división según lo indica el reglamento de la Dimayor. El primero es “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.