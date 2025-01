El partido entre Unión Magdalena y Millonarios que no se realizó el viernes pasado en la ciudad de Santa Marta sigue dando de qué hablar. La impresentable situación presentada a las afueras del estadio dejaron fuerte cruce entre Jorge Luis Pinto e Iván Arboleda en medios de comunicación.

Publicidad

Publicidad

El entrenador del cuadro samario habló en medios de comunicación e hizo fuerte denuncia. Ante las polémicas declaraciones, el portero del ‘embajador’ le respondió y dejó llamativas palabras.

ver también Millonarios hizo oficial la renovación de Radamel Falcao García

Fuerte cruce entre Jorge Luis Pinto e Iván Arboleda

Cuando le preguntaron a Jorge Luis Pinto sobre la situación presentada en Santa Marta, el entrenador respondió: “se ha magnificado muchísimo esto. Yo tengo los exámenes del médico que examinó al arquero. Habríamos podido jugar, el partido se pudo haber jugado a las 24 horas”.

Publicidad

Publicidad

Ante las declaraciones del técnico de Unión Santa Marta, Arboleda sostuvo que: “Yo siento el impacto de la piedra, tengo la marca en el pecho y me cayeron esquirlas en mi ojo. No me parece que diga (Pinto) que estamos exagerando”.

“Estoy sorprendido con la Clínica que filtre mi historia sin mi autorización…quise estar alejado de todo,tengo el apoyo del club y mis compañeros. El medico me dió 3 días de incapacidad, tengo un cortada en el párpado, muy inconsciente lo que se dijo hoy (Pinto)”, agregó.

Publicidad