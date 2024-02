Fuertes acusaciones de Jaguares contra la Dimayor y no se aplaza vs. Nacional

Este movimiento tiene muy molesto al club ‘Felino’. En la primera carta, firmada por el presidente Nelson Soto, se le dice a Fernando Jaramillo, máximo dirigente de la Dimayor, que “cumpla su palabra” al haber indicado en la última asamblea que no había forma de aplazar partidos para más adelante. La entidad que regula el fútbol colombiano, a medida que avanzan las fechas, ha sido clara en la reprogramación, pero por compromisos con Conmebol, se ha visto forzada a mover los horarios.

La molestia es porque dicha reprogramación no fue notificada. El cambio de última hora tomó por sorpresa a Jaguares de Córdoba, según el primer comunicado de prensa. Dicho compromiso tenía que disputarse el próximo jueves 22 de febrero a las 8:20 pm, hora colombiana. Pero, por el viaje de Atlético Nacional a Asunción para el juego de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, Dimayor lo reprogramó para el próximo 27 de marzo a las 6:10 pm.

Todo esto pasa por la programación de un partido de la octava fecha de la Liga Colombiana I-2024. El juego en mención es el Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba, que estaba programado para esta misma semana, pero tuvo modificación en las últimas horas por el viaje del equipo verde a Asunción a su debut en Copa Libertadores 2024. El club cordobés expresó su malestar en un primer comunicado de prensa y básicamente se negaba a cambiar el horario estipulado.

La polémica sigue y Jaguares de Córdoba no cede ni un milímetro, es más, le sube el tono y le habla más duro a la Dimayor, además de perjudicar a Atlético Nacional en su calendario. El presidente del club cordobés, Nelson Soto, exige que el partido contra el equipo verde se mantenga según el primer cronograma. Asimismo, vuelve a lanzar fuerte comunicado de prensa contra Fernando Jaramillo y la dirigencia de la entidad que regula el fútbol colombiano.

