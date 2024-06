Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe disputarán lo que será la primera estrella del año en el Fútbol Colombiano, además, la que podría ser la primera del cuadro ‘leopardo’. En la ciudad bonita nadie quiere perderse lo que será una llave histórica para todos, ni siquiera los políticos que aún no cuentan con entradas.

Hacen viral a concejal que exigió boletas de cortesía para la final de Bucaramanga

La curiosa situación se presentó en medio de la plenaria del Concejo de Bucaramanga donde el concejal Tito Rangel hizo una intervención que rápidamente generó todo tipo de comentarios, pues solicitó boletas de cortesía para asistir a la final del Fútbol Colombiano donde jugará Atlético Bucaramanga con Independiente Santa Fe.

El partido de ida se disputará el próximo sábado 8 de junio en el estadio Alfonso López en la capital del departamento de Santander.

El funcionario le solicitó al presidente de la sesión “aquí como concejal en la plenaria (…) pueda enviar una solitud a Inder Santander que puedan hacerle llegar al concejo municipal también las cortesías a este concejo que siempre está motivando y liderando el movimiento del Atlético Bucaramanga y el concejo también se lo merece”.

Además, agregó: “Yo creo que debe ser honrado nuestro liderazgo municipal”. En la sesión de la plenaria se discutía la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, “Bucaramanga Avanza Segura”.

Varios de los comentarios en redes sociales rechazaron la postura del concejal. “Qué hace pidiendo cortesías, será que no le alcanza la plata”, “pidiendo boletas gratis, no sea abusivo”, “si con el sueldo que cobra no quiere pagar una entrada, qué presuntas irregularidades cometerá por cosas más grandes”, escribieron algunas personas en las diferentes plataformas digitales.