Hugo Rodallega, uno de los futbolistas colombianos más destacados en el exterior, ha sido noticia por estos días en el fútbol colombiano, comenzando porque fue lo más importante de Santa Fe durante la temporada. Tras su regreso a Colombia vistiendo la camiseta del equipo rojo, ‘Hugol’ no desentonó y demostró que aún está apto para jugar al alto nivel. Lastimosamente, en el club cardenal no encontró los elementos necesarios para demostrar todo su talento.

Asimismo, tras confirmarse la eliminación de Santa Fe de la Liga Colombiana II-2023 de manera prematura, comenzó a surgir el rumor de su salida del club bogotano. Hasta el momento, Hugo Rodallega se ha convertido en el alma del equipo rojo y se le considera un líder dentro y fuera de la cancha. Pese a esas condiciones, ‘Hugol’ daría un paso al costado y miraría otros aires para su carrera.

El rumor más reciente sobre Hugo Rodallega es que el jugador podría ser nuevo jugador de Millonarios, algo que se ve muy lejano, pero que definitivamente sería una ‘bomba’ en el mercado de pases del fútbol colombiano. Por ahora, es una incógnita y su salida de Santa Fe estaría encaminada.

En charla con ‘Zona Libre de Humo’, Hugo Rodallega habló sobre esos rumores de salida de Santa Fe, el supuesto interés de Millonarios y el mensaje a su representante de un equipo del Valle del Cauca. Dejó claro que tiene buena relación con el presidente del equipo rojo de Bogotá y que desea ver el proyecto para 2024.

“Yo pensé que a la edad que uno tiene no había tantas ofertas y han llegado, por ahí hubo un mensaje a mi representante de un equipo del Valle, no sé el color… Yo no le cierro la puerta a nadie, amo a mi ciudad, ya veremos qué pasa más adelante, por ahora me debo a Independiente Santa Fe… Yo vine a Santa Fe con la expectativa de competir en alto nivel y estar en las finales, yo estoy muy molesto conmigo mismo y con mis compañeros por el año que hemos vivido, dos torneos donde no clasificamos y eso es fracasa”, dijo Rodallega en Zona Libre de Humo.