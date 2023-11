Hugo Rodallega es uno de los delanteros con mejor nivel en la Liga Colombiana. Además, de haber sido uno de los que más brilló en Europa. Su actualidad en Independiente Santa Fe es brillante, es de los pocos jugadores del cuadro ‘cardenal’ que tiene el apoyo de su hinchada, sin embargo, hubo un mensaje en sus redes sociales que causó incertidumbre en los aficionados y que después tuvo que salir a aclarar en medios de comunicación.

La salida de varios jugadores del plantel tras los malos resultados del semestre que los dejó prácticamente eliminados de los cuadrangulares, aunque con una opción casi milagrosa en la que deben esperar varios resultados y golear a su rival en la última jornada, la fecha 20. Hugo lamentó la no continuidad de varios de sus compañeros. Además, indicó que en este momento se debe a Santa Fe, pero que no cierra la posibilidad de jugar en otros equipos.

Vea también: Sorteo de la final de la Copa Colombia y los cuadrangulares de la Liga Colombiana

Rodallega habla tras el interés que hubo por parte de Millonarios

Esta semana se conoció que hubo interés por parte de Millonarios, nada formal, pero que sí se preguntó por el jugador, a lo que Rodallega contestó: “yo pensé que a la edad que uno tiene no había tantas ofertas y han llegado, por ahí hubo un mensaje a mi representante de un equipo del Valle, no sé el color”, inició diciendo en charla con ‘Zona Libre de Humo’.

Indicó que: “yo no le cierro la puerta a nadie, amo a mi ciudad, ya veremos qué pasa más adelante, por ahora me debo a Independiente Santa Fe”. Sobre su presente y el del club aseguró que: “yo vine a Santa Fe con la expectativa de competir en alto nivel y estar en las finales, yo estoy muy molesto conmigo mismo y con mis compañeros por el año que hemos vivido, dos torneos donde no clasificamos y eso es fracasar”.

Cerró diciendo: “Yo tengo buena relación con Méndez, he sido directo con él y la próxima semana tengo una reunión para saber cuál es el proyecto para 2024, él sabe cuál es la inconformidad que tengo, quiero competir y meterme a finales”.

El mensaje incógnito de Hugo Rodallega

Un corazón roto y una cara de tristeza fueron los emojis en la publicación de Hugo Rodallega en su cuenta de Twitter. Varias especulaciones surgieron a raíz de este mensaje, pues se conoció que sus compañeros José Ajá y Fabián Viafara saldrán del club tras la fecha 20. Además, serán entre 15 y 20 jugadores los que se irán la otra semana y uno de ellos puede ser Hugo.

Encuesta ¿Le gustaría ver a Rodallega en otro equipo? ¿Le gustaría ver a Rodallega en otro equipo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Por parte de la hinchada de Santa Fe solo son mensajes de agradecimiento y comprensión, aseguran que, si se va, se lleva el cariño de la gente, pues nunca negó una gota de sudor y fue el único que puso la cara en los momentos complicados, tanto dentro del terreno de juego como fuera de él.