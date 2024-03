¡Invitado de lujo! Las emotivas imágenes de Luis Fernando Montoya en el partido de Once Caldas

Ha sido una jornada sumamente emotiva para los hinchas de Once Caldas la de este lunes 25 de marzo. En la previa del partido ante Alianza FC, Dayro Moreno fue homenajeado por haber roto el récord como máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. Lo que pocos notaron es que había un espectador sumamente especial en el público. Se trata de Luis Fernando Montoya.

La hinchada de Once Caldas acudió este lunes al Palogrande de Manizales para el homenaje de Dayro Moreno. El delantero se convirtió en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano con su anotación en la visita ante Independiente Medellín del pasado 16 de marzo.

Más allá de las ovaciones hacia Dayro, hubo otro hecho que hizo emocionar a la fanaticada de Once Caldas. Uno de los que no quiso perderse la fiesta de este 25 de marzo fue nada más y nada menos que Luis Fernando Montoya, entrenador histórico del club.

Vale recordar que el ‘Profe’ Montoya fue quien lideró a los ‘Albos’ en el que es, hasta la fecha, el máximo logro en la historia del club. El exentrenador estuvo al mando del equipo en 2004, cuando lograron consagrarse campeones de la Copa Libertadores, venciendo en la final al poderoso Boca Juniors.

El ex DT de Once Caldas no fue un invitado cualquiera en el partido de este lunes ante Alianza. Montoya se ubicó en su silla de ruedas justo al lado del banquillo de suplentes del equipo local. Incluso, las cámaras captaron el momento en el que intercambiaba ideas con el actual entrenador, Hernán Darío Herrera durante el partido.

¿Qué le pasó a Luis Fernando Montoya?

La historia de Luis Fernando Montoya es conocida por muchos. En diciembre de 2004, justo después de caer en la Copa Intercontinental ante FC Porto, el DT sufrió un ataque con arma de fuego que casi acaba con su vida. Este sobrevivió, pero un disparo en el cuello ocasionó daños en la médula espinal, lo que lo llevó a una cuadriplejia irreversible.