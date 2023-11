Una gran sorpresa se generó en Colombia con la noticia de la captura de Iván René Valenciano en los Estados Unidos, tras ser protagonista de un accidente de tránsito y haber ingerido licor, hecho por el que fue llevado a la cárcel por algunas horas, lugar del que ya salió y reveló algunos detalles de lo ocurrido.

El exjugador de la Selección Colombia rompió el silencio y habló para la emisora ‘Blu Radio’ sobre lo acontecido en territorio estadounidense, allí confesó que efectivamente fue llevado a prisión por 24 horas, debido a que se estrelló con otro vehículo, cuando había se había tomado algunos tragos horas antes.

“El domingo estaba con mi señora, con mi familia, salimos a comer y me acosté tarde, estábamos tomándonos unos tragos. En la mañana salí a hacer unas vueltas y, como todo, un accidente que puede pasar. Se hablan tantas cosas, pero bueno, las leyes aquí en Estados Unidos son de esa manera y listo, me llevaron y me presenté en la Corte”, contó inicialmente el ‘Bombardero’.

Sobre cómo sucedió el accidente, Iván contó: “Tenía que ir a echar gasolina porque tenía otro compromiso y era lejano de acá y salí y listo, fui a hacer una U permitida, pensé que el carro que venía de frente iba a cruzar a la derecha y no, sino que siguió derecho y tuvimos el accidente. Me para la policía, hablan conmigo, me ponen un comparendo que es para una, dos o las cervezas que quieran, me llevaron al hospital y después a una cárcel, estuve ahí una noche, fui a los tribunales y me dieron libertad”.

Iván René Valenciano que confesó que recayó en el alcohol

El delantero que supo brillar con la camiseta del Junior de Barranquilla, hizo una triste confesión e indicó que volvió a recaer en el trago, aunque contó que esa había sido la única vez que tomó, desde su pasado en el que tuvo problemas con el licor, hecho que le trajo muchos problemas en su carrera deportiva y personal.

“La situación del alcohol siempre está ahí y por eso tienes un padrino para que tú lo puedas llamar y decirle ‘mira, tengo ganas de tomar, tengo ansiedad’ y esa persona te pueda ayudar. El alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico; dejé de tomar cinco años… A veces pensamos que tenemos que poner excusas para justificar algo. Aquí no hay ninguna excusa; el señor Iván René Valenciano se tomó unos tragos el domingo, salió en la mañana, llegó, tuvo un accidente y listo, no estoy poniendo una excusa. Estuvo mal hecho, a cualquier persona le puede pasar”.

Valenciano deberá cumplirle a la justicia estadounidense

Iván René también confesó que lo puso feliz que esta situación se hubiera dado en territorio norteamericano, ya que allí se tienen que cumplir las leyes y en el caso de que vuelva a ingerir licor podría ir preso, mientras que en Colombia ya estaría otra vez bebiendo y no pasaba nada. Además, tendrá que cumplir con un programa de rehabilitación en el que lo estarán examinando constantemente.

“Sí, y no tengo ningún problema en reconocer que recaí, tengo un compromiso con la justicia, entrar a un programa de rehabilitación por un tiempo que determina la corte y cada tres días va a ir una persona a donde yo esté para hacerme una prueba de orina y saber qué sustancias consumí”.

