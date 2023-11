Con el pasar de las horas se siguen conociendo más detalles de lo ocurrido con el exjugador de la Selección Colombia, Iván René Valenciano, el cual fue capturado en los Estados Unidos, tras un accidente de tránsito en el que fue acusado de estar bajo los efectos del alcohol y las drogas, hecho que causó revuelo en el país.

Sobre el suceso se conoció nueva información, ya que según informó ‘El Heraldo’ de Barranquilla, Valenciano ya fue liberado por las autoridades estadounidenses, tras haber cumplido la 24 de detención requeridas, al parecer sin la necesidad de haber apagado una fianza, pero seguirá estando vinculado al proceso judicial.

Además, por medio de las redes sociales, se conocieron imágenes de lo que fue el accidente en el que se vio involucrado Iván René, allí se puede apreciar cómo quedó su vehículo, el cual era una camioneta de marca BMW de color blanco, mientras que el otro carro que salió afectado era uno rojo, ambos automóviles quedaron hundidos en sus latas.

En el video, uno de los testigos narra lo que sucedió, en donde indica que ‘El Bombardero’ iba en evidente estado de alicoramiento, hecho por el que terminó siendo detenido por las autoridades, después de haberle realizado las respectivas pruebas de embriaguez.

La versión de la esposa de Iván René Valenciano

Ely Parada, quien es la esposa del ‘Bomber’, reveló detalles de lo sucedido con el exjugador del Junior de Barranquilla, en una entrevista para ‘Semana’, allí contó que el hecho se dio cuando Iván iba hacia una droguería a comprar una medicina, pero lastimosamente se dio el choque, del que indicó que a Valenciano fue al que se estrellaron.

Además, la señora indicó que efectivamente Iván René se había tomado dos cervezas minutos antes del accidente, pero negó rotundamente que estuviera bajo los efectos de la droga, como se indicó en la ficha de captura de la policía de la Florida. Además, confesó que él se encuentra muy afectado por lo sucedido.

“Él estaba manejando y tuvo un accidente. Un carro se atravesó y chocó con él. Se había tomado una o dos cervezas, pero la Policía le hizo pruebas y decidieron detenerlo. Él solamente iba bajo los efectos del alcohol, no de las drogas. Él está muy afectado, muy inconsolable. El agente de policía me dijo que ha estado en enfermería porque no se sentía bien”, contó Ely.

¿En cuáles equipos de Colombia Iván René Valenciano?

Fueron muchos los clubes en los que jugó el ya retirado futbolista, siendo el Junior el conjunto de sus amores y en el que más brilló, por lo que se ganó el corazón de los hinchas, pero además del ‘tiburón’, también jugó en para el Unicosta, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Millonarios, Real Cartagena, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Centauros, Valledupar y Alianza Petrolera.

