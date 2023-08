El exjugador e ídolo de Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, se ve preocupado por la situación del club y se postula para ser el técnico del equipo ‘Tiburón’ en reemplazo de Hernán Darío Gómez.

Vale resaltar que Iván René Valenciano fue un jugador muy importante para el Junior, dejó un legado y marcó una historia. Es una voz autorizada y conoce al detalle al equipo barranquillero.

En las últimas horas, en el VBAR de Caracol Radio, Iván Valenciano se refirió a la complicada situación del club y sin dudarlo se postuló como entrenador para sacar al equipo de la crisis de resultados.

“En este momento yo solo dejaría a Enamorado. Al resto de jugadores los saco. A mí me gustaría ir a Barranquilla y en un entrenamiento decirles: ‘Loco, ¿por qué no corres? ¿Por qué no pasas por detrás?’ Hay que agarrarlos por las orejas. Esto es fácil. En el fútbol hay que correr. Quiero mostrarles un video”, dijo Valenciano en el VBAR de Caracol Radio.