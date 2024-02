Jaguares de Cordoba no son tan 'buenos', el club maltrato al DIM en 2022

Jaguares de Córdoba se encuentra en el ojo del huracán por su reclamo contra la Dimayor debido al cambio de fecha del partido contra Atlético Nacional. La molestia del club radica en la falta de aviso con suficiente antelación, lo que ha generado un fuerte apoyo por parte de la afición.

La queja que sacaron los Jaguares al público dejo mucho que desear. El equipo se quejaba de como la Dimayor lo está tratando, pero no mencionaba nada de una posible solución o por lo menos sentarse a hablar con la gente de Atlético Nacional.

A pesar de que Jaguares de Córdoba es un equipo pequeño eso no les da derecho de desobedecer las órdenes de Dimayor, a pesar de que el reglamento está a favor, eso no significa que el equipo pueda hacer lo que quiera.

Lo malo de Jaguares

Sin embargo, la situación no es tan sencilla. En 2022, Jaguares se vio envuelto en una situación similar cuando Independiente Medellín no pudo disputar un partido por la fecha 19 debido a un paro armado en la ciudad. En ese entonces, Jaguares no se solidarizó con el DIM y se presentó al partido, ganando los puntos sin jugar.

Se supone que el equipo felino debe jugar contra Atlético Nacional en una hora diferente, debido a los compromisos con Copa Libertadores. Pero el presidente de Jaguares no quiere y dice que se jugara a la misma hora.

La controversia alrededor de Jaguares y la Dimayor deja en evidencia la necesidad de mayor transparencia y comunicación en el fútbol colombiano. Es importante que todas las partes involucradas actúen con ética y responsabilidad para evitar situaciones como esta.