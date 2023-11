Jaime de La Pava da contundente mensaje a jugadores del Cali: "Esto no es de muñecas"

Deportivo Cali consiguió una agónica clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga, tras empatar 1-1 contra Boyacá Chicó. Por esto y el estilo de juego que no ha gustado, el entrenador Jaime de La Pava ha estado en entre dicho para los hinchas. Este viernes, el DT habló para aclarar dudas sobre los objetivos del equipo y dio un mensaje contundente a los jugadores.

Jaime de la Pava llegó al Deportivo Cali luego de la sorpresiva de Jorge Luis Pinto de la dirección técnica. La razón para ello fue la contratación de Luis ‘Chino’ Sandoval, cosa que no le gustó a Pinto y terminó yéndose. De La Pava hizo que precisamente Sandoval fuera una de las figuras del equipo hoy y fue quien anotó el gol de la clasificación.

Este viernes, en comunicación para Zona Libre de Humo, Jaime de la Pava analizó lo que va a ser los cuadrangulares semifinales de la Liga. Tras clasificarse como octavo, quedó sorteado en el grupo A y tendrá que luchar por un lugar en la final contra Águilas Doradas, Tolima y Junior de Barranquilla.

“El de nosotros, el A, es un grupo muy parejos, son equipos que vienen con una curva ascendente, a excepción de Águilas Doradas que viene muy bien”, afirmó el entrenador.

Mensaje de Jaime de La Pava a jugadores del Cali

Jaime de La Pava no se dice mentiras y aseguró que el Deportivo Cali ha tenido picos muy buenos durante el semestre, pero no es suficiente. Para él, el equipo debe mejorar mucho más y eso servirá para que al final los ‘azucareros’ puedan pelear un cupo a la final y soñar con la estrella 11.

Así mismo, el entrenador dice que no ve su continuidad asegurada y todo dependerá de los resultados. “Si no rendimos, el primero que se va es el entrenador y debemos ser exigentes con eso, al terreno de juego va quien esté mejor en lo futbolístico y mental, esto no es de muñecas, nos estamos jugando algo grande”, dijo el DT.

¿Cuándo juega el Cali la primera fecha de los cuadrangulares?

El Deportivo Cali recibirá en el estadio de Palmaseca a Águilas Doradas, en la primera fecha del cuadrangular A. El juego será a las 5:00pm y el próximo lunes festivo 13 de noviembre. Se espera que haya lleno total del estadio y hay gran expectativa porque será el primer juego del máximo candidato en el grupo A.

Águilas Doradas y Deportivo Cali, durante la fase todos contra todos, jugaron en la fecha 5. La victoria fue para el equipo antioqueño 1-0, en Rionegro, con un solitario gol del goleador de la Liga, Marco Pérez.