Se ha disputado la Fecha 17 de la Liga colombiana y ya solo faltan tres fechas del ‘todos contra todos’ para definir a los equipos que estarán disputando las finales del FPC en el segundo semestre de 2023. Ya hay tres equipos que aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y solo quedan 5 cupos disponibles para confirmar a los ocho finalistas del torneo.

La lucha por entrar a los cuadrangulares de fin de año está al rojo vivo en el fútbol colombiano. Hasta el momento, los equipos que ya tienen garantizado su boleto de clasificación para pelear por la estrella de diciembre son Águilas Doradas, Independiente Medellín y América de Cali. Son los únicos clubes que superaron o igualaron el número mágico de clasificación para este semestre: 30 puntos.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana 2023-II

Así las cosas, solo quedan 5 cupos disponibles para clasificar a las finales y la tabla de posiciones está muy apretada. Un total de 11 clubes tienen posibilidades reales y matemáticas, hasta el momento, de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Deportes Tolima, Atlético Nacional, Millonarios (dos juegos menos), Alianza Petrolera, Cali, Pasto, Santa Fe, Junior, Unión (un juego menos), La Equidad y Pereira son los equipos que pelearán en las últimas jornadas por esos últimos cupos disponibles para luchar por la estrella del 2023-2.

Encuesta ¿Qué equipo será el campeón de la Liga BetPlay 2023-II? ¿Qué equipo será el campeón de la Liga BetPlay 2023-II? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

¿Cómo se jugará la Fecha 18 de la Liga 2023-2?

En la anteúltima fecha del fútbol profesional colombiano se podrían confirmar los próximos equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales. El duelo más destacado de esta jornada es el clásico bogotano, Santa Fe vs. Millonarios. Además del orgullo capitalino, están en juego 3 puntos claves que le permitirán a uno de los dos equipos bogotanos asegurarse un lugar en las finales de fin de año.

Viernes 20 de octubre

4:00 p.m.: Envigado vs. Deportivo Cali

6:10 p.m.: Jaguares vs. Pasto

8:20 p.m.: Equidad vs. Águilas Doradas

Sábado 21 de octubre

4:00 p.m.: Santa Fe vs. Millonarios

6:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Bucaramanga

8:20 p.m.: Junior vs. Once Caldas

Domingo 22 de octubre

4:00 p.m.: Chicó vs. Atlético Nacional

6:10 p.m.: Medellín vs. Pereira

8:20 p.m.: Alianza Petrolera vs. Tolima

Lunes 23 de octubre

8:00 p.m.: América de Cali vs. Huila