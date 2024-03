James Aguirre, del Once Caldas, quedó noqueado en choque con jugador del Pasto

La Liga Colombiana I-2024 está en sus últimas fechas del ‘todos contra todos’, es por esto que los equipos no se están guardando nada en cada partido, debido a que cada punto que sumen será fundamental en las aspiraciones de conseguir la clasificación al grupo de los ocho, disputa en la que están varios equipos.

Uno de los clubes que busca asegurar su clasificación es el Once Caldas, el cual viene con una muy buena racha, la cual buscaba continuar en el compromiso ante el Deportivo Pasto por la fecha 14, duelo que se llevó a cabo en el estadio Libertad de la capital nariñense, y en el que se vivió un momento angustiante.

El fuerte choque del arquero James Aguirre

Cuando transcurría el minuto 37, Pasto tenía una oportunidad ofensiva por medio de un cobro de tiro libre, al que subieron sus jugadores más altos y fuertes en el juego aéreo, en búsqueda de poder aprovechar alguna falencia que pudiera presentar el conjunto ‘blanco’ de Manizales, pero dicha acción terminó en un fuerte choque.

Al momento del cobro, la pelota llegó al área del Once, fue ahí cuando el arquero James Aguirre saltó a tratar de cortar el centro, pero lastimosamente, se encontró de frente con el defensor Brayan Carabalí, por lo que ambos jugadores chocaron fuertemente, siendo el golero el que se llevó la peor parte, porque cayó al césped completamente inconsciente.

Aguirre no se movió por unos segundos, lo que prendió de inmediato las alarmas del cuerpo médico del Caldas, que ingresó al terreno de juego a atender al arquero, el cual, por fortuna, recuperó la conciencia rápidamente, pero al momento de querer jugar no se le veía nada bien, teniendo un corte cerca del ojo, por lo que a pesar de que continuó unos minutos más en cancha, finalmente salió sustituido por Ezequiel Mastrolía.

Ahora se está a la espera de conocer la información que brinde el Once sobre el estado de salud James, del que se espera que su salida se haya dado solamente por prevención y no por algún problema grave.

¿Cuánto quedó Pasto vs. Once Caldas?

Finalmente, pastusos y caldenses no se sacaron ventajas y empataron 0-0, resultado que no es favorable para los locales, debido a que quedó sin posibilidades de entrar a los ocho. Por su parte, el Once sigue sumando y ya llegó a 25 puntos, por lo que quedó a solamente una victoria para asegurarse su clasificación.