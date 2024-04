Durante un programa radial, el periodista advirtió que no planea estar mucho tiempo más en los medios de comunicación.

Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas deportivos más reconocidos y de prestigio en Colombia. El caldense de 69 años lleva toda una vida dedicada a los medios de comunicación, siendo actualmente el Director de ‘Gol Caracol’, la insignia deportiva de Caracol Televisión. Durante el programa radial que tiene en la señal de ‘Blu Radio’, abrió la puerta para un posible retiro de la profesión.

Durante muchos años, la audiencia en Colombia se ha acostumbrado a escuchar sus comentarios en Caracol para la Selección. Ha estado presente en la cobertura de los más grandes eventos de fútbol y es uno de los periodistas que más información maneja del entorno de la FCF y la Tricolor. Luego de tantos años de trabajo, Javier Hernández Bonnet habló por primera vez de su salida del periodismo.

“No me van a tener que aguantar hasta los 89 años”: Hernández Bonnet

Durante el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet sacó a flote una de las novedades que se presentó en el periodismo de Argentina. A los 89 años de edad, Macaya Márquez volvió a una transmisión en televisión para hacer los comentarios de un juego de la Copa Sudamericana. El reconocido y veterano comunicador fue tendencia tras aparecer nuevamente en la pantalla chica.

Este inesperado regreso de Macaya Márquez dio pie para que Hernández Bonnet hablara de su retiro. En tono jocoso, se refirió a lo que será su jubilación: “No estoy queriendo decir que me tienen que aguantar hasta los 89 años… Yo me voy dentro de poquito, no se preocupen”.

+ Lo que dijo Javier Hernández sobre su retiro del periodismo deportivo (minuto 9:36:10):

¿Por qué le dicen ‘Refisal’ a Javier Hernández?

En una entrevista que concedió el periodista al medio ‘KienyKe’, él mismo habló de este apodo que se ganó por parte de la audiencia de Colombia. Por muchos años, ha sido reconocido por los fanáticos de la Selección Colombia con el periodista ‘Refisal’, haciendo referencia a la conocida marca de sal en el país.

Según él mismo dice, la gente cree que hay una “maldición” cada vez que habla bien o elogia a la Tricolor. Una vez que lanza algún comentario de este estilo, el equipo siempre pierde. Su frase más reconocida es: “Si hay un partido ganable es este“. Lo dijo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil en un juego de Ecuador contra Colombia. Tras soltar esta mítica frase, los ecuatorianos marcaron gol y el partido acabó con derrota para la Selección.