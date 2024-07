“Qué momento… Muchas gracias a nuestro presidente Alejandro Domínguez y a todo el Comité de Árbitros de Conmebol por hacer realidad este sueño. También me gustaría agradecer a todo mi equipo de campo y VAR por su compromiso y profesionalismo”, dijo Raphael Claus tras el partido, sin más detalles por las polémicas jugadas que habría omitido.

James Rodríguez fue uno de los jugadores que más protestó tras el pitazo final en Miami. El MVP de la Copa América fue a donde Raphael Claus apenas acabó el juego y le pidió explicaciones sobre lo que pasó, aunque ya no había nada que hacer. Un gol de Lautaro Martínez fue suficiente para que Argentina se quedara con el título.

El golpe que le dio Nicolás Tagliafico a Dávinson Sánchez en el área del equipo argentino al minuto 122 del alargue tampoco fue tenida en cuenta y mucho menos sancionada como penal, y nuevamente, el VAR consideró que no era una jugada para revisar. No había nada que hacer y por más que se luchó, Argentina se quedó con el título.

Y es que sí fue una final de Copa América cargada de polémica. Por ejemplo, transcurría el minuto 27 del segundo tiempo cuando hubo una entrada de Alexis Mac Allister sobre Jhon Córdoba en el área del ‘Dibu’ Martínez. El jugador colombiano anticipó, llegó primero al balón, lo tocó y ganaba la posición. El volante argentino llegó a destiempo y lo golpeó. Inmediatamente, Raphael Claus le dijo al atacante del Krasnodar de Rusia que se levantara. El ítem adicional que carga la polémica es que el VAR no llamó al brasileño para que revisara la jugada.

