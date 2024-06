En la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2024-1, Millonarios fue juez de Junior en la definición del grupo. Se enfrentaron en Bogotá, el equipo Azul ganó por 2-0 y sentenció la eliminación del actual campeón del FPC. Ese juego tuvo una polémica que calentó la previa con uno de los jugadores más polémicos del rentado nacional. Jermein Peña tuvo que salir a los medios para aclarar todo.

Horas antes de que Millonarios y Junior chocaran en El Campín, una publicación en Facebook calentó los ánimos con los hinchas en la capital. Una cuenta a nombre de Jermein Peña se hizo muy viral luego de publicar una foto con un mensaje totalmente salido de tono: “Ya listos para ir a la fría y sucia Bogotá”. Este mensaje tuvo tal trascendencia que el jugador fue recibido por un ambiente hostil en el estadio.

Jermein Peña aclaró su supuesto mensaje contra Bogotá

Ese mensaje en Facebook se salió de control en redes sociales y muchos creyeron que sí se trataba de Jermein Peña. Ante la cantidad de mensajes y los insultos que recibió, el jugador decidió salir a aclarar lo que pasó. En entrevista con el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, aseguró que él ni siquiera tiene cuenta un perfil en dicha plataforma. Declaró que nunca escribió eso y que, por el contrario, trata de mantenerse al margen de las redes sociales para no desconcentrarse.

“Yo puedo ser lo que sea en la cancha, pero fuera del campo soy buena persona. Yo no tengo esa red social. Se me hace extraño que cayeran en eso. Quiero aclarar ese problema. A mí me da igual lo que diga la gente y lo que salga en redes sociales, yo estoy enfocado en lo mío. Siempre me he alejado de eso”.