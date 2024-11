¿Indigna a Colombia? La foto y el mensaje de Juanfer Quintero tras el título de Sudamericana

Vale resaltar que Iván Duque fue presidente de Colombia en el período 2018 – 2021. Se sabe que el expresidente es un gran conocedor de fútbol y no desaprovechó el momento para mandarle sus palabras a Juan Fernando Quintero. A su vez, el jugador le respondió y le expresó agradecimientos.

“Juan Fernando Quintero, gracias por dejar en alto el nombre de nuestra patria. Eres un luchador, un maestro del fútbol y un gran ser humano. Hace un año me diste este regalo y me dijiste que harías historia en Racing. ¡Lo lograste y sigue adelante!”, dijo Iván Duque en Instagram.

Locura absoluta. ‘La Academia’ llegó con mucha inspiración para esta final en Asunción. Al frente estaba el imponente Cruzeiro y fácilmente podría ser un partido ‘Clase A’ de la Copa Libertadores. Argentinos y Brasileños se citaron en ‘La Nueva Olla’ y Racing fue el ganador con un contundente 3-1. La celebración no se hizo esperar y los elogios no paran para Juanfer.

