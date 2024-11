La situación de James Rodríguez en Rayo Vallecano parece cada vez más crítica. El capitán de la Selección Colombia volvió a quedarse en el banquillo de suplentes en el partido de este fin de semana y el director deportivo del club madrileño ha hablado sobre su futuro.

Publicidad

Publicidad

Una vez más, la situación de James Rodríguez a nivel de clubes se ha convertido en una novela. Luego de su participación en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el volante fue convocado para el partido de Rayo Vallecano frente a Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El volante cafetero fue nuevamente enviado al banquillo por el entrenador, Íñigo Pérez. En esta oportunidad, ni siquiera vio minutos de juego, viendo la caída del equipo de Vallecas desde el banquillo de suplentes. Otro fin de semana decepcionante para el jugador, que alimenta los rumores sobre su futuro.

ver también Nueva humillación del técnico de Rayo Vallecano con James Rodríguez

Esto dijo el DT de Rayo Vallecano

El director deportivo de Rayo Vallecano, David Cobeño declaró ante la prensa tras la derrota y respaldó las decisiones del entrenador. “El míster es el que decide quién juega y quién no, él en todo momento está dispuesto a revertir la situación. Hasta ahora, le pongo una buena nota de momento“.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez (Getty)

Cobeño se refirió a la situación de James Rodríguez de cara al mercado. “A día de hoy no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes y luego el mercado dirá lo que necesitamos“.

“El entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo igual de importante que Raúl (De Tomás) y que cualquier otro jugador de la plantilla. Para nosotros tener a Raúl y James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario” agregó.

Publicidad