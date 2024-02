La Liga Colombiana I-2024 sigue avanzando y se acerca a la mitad del ‘todos contra todos’, es por esto que muchos equipos ya entraron en la urgencia de conseguir resultados y no quedarse colgados en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que solamente serán 19 fechas para poder clasificar al grupo de los ocho.

Uno de los equipos que no ha tenido un buen inicio de campeonato es el Deportivo Pasto, club que se encuentra en los últimos puestos de la tabla con tan solo 4 puntos en 6 partidos disputados, mostrando un nivel muy flojo en varias de sus presentaciones, como ocurrió en la derrota ante Envigado en condición de local en la fecha 6.

Precisamente por ese pobre rendimiento, es que el entrenador Jersson González ha sido blanco de críticas por parte de los aficionados, los cuales han expresado su malestar por los planteamientos y no hacer que los futbolistas tengan un buen desempeño, pero también con la dirigencia, debido a que no contrataron refuerzos de peso.

Las fuertes palabras de Jersson González

Precisamente por el bajo rendimiento de los jugadores, fue que el técnico González fue muy duro en la rueda de prensa de la derrota contra Envigado. Allí no se guardó nada y apuntó con todo a sus futbolistas, a los que llamó que no juegan como si fueran profesionales, también insinúo que no sería lamentable que él se vaya y llegue otro entrenador y ahí sí rindan.

“Individualmente, tiene que entrar a revisarse ellos… me voy y entonces llega otro y ahí si rinden, a mí me parece injusto eso… los errores que cometemos son muy infantiles, son de jugadores que no han pisado la cancha a nivel profesional”, dijo González, en medio de su malestar por lo mostrado por sus futbolistas, declaraciones que llaman la atención.

Deportivo Pasto confirmó a Jersson González

Ante los pésimos resultados, se especuló con la posible salida del entrenador Jersson, pero por medio de un comunicado de prensa, el cuadro nariñense informó a sus aficionados y a la prensa, que González recibió el respaldo de la dirigencia, por lo que continuará al mando de la plantilla a pesar de los resultados que no han acompañado al equipo.

