El técnico de Llaneros, Jersson González, ídolo de América de Cali, defiende al club de Villavicencio y se refiere al escándalo de la B que sacudió al país meses atrás. Este equipo ha estado en el ojo del huracán de los más críticos del FPC en Colombia, principalmente por la final del Torneo de Ascenso en 2021 contra Unión Magdalena.

El escándalo fue algo mayor y grave, tanto que sacudió las redes sociales y a todos los amantes del fútbol, que no dejaban de reaccionar tras el polémico partido en el que se creía que Llaneros se había dejado marcar un gol que le dio la vuelta al mundo y que también analizaron especialistas de otros países.

Al final, con la intervención de la Fiscalía y la Dimayor, se decretó que no había nada ilegal y que todo sucedió bajo el término deportivo. Aunque las dudas se mantuvieron. A este escándalo, se agrega lo sucedido en los últimos días en un partido de Llaneros contra Atlético FC, por el Torneo de Ascenso, en el que Giovanni Hernández explotó con sus palabras.

"Estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, hoy pasó algo, algo pasó... Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol", dijo Giovanni Hernández tras la derrota 3-1 ante Llaneros.

Jersson González defiende a Llaneros y asegura que es "transparente"

"Es muy sencillo, nosotros no hemos hablado (con Giovanni Hernández), no hemos tocado el tema pero lo pienso hacer, lo llamaré y hablaré con él, somos muy buenos amigos, nos conocemos desde los 14 años, pero debo dejar claro esto porque este club a donde llego (Llaneros), es muy transparente en todo sentido. El problema que pasó en diciembre nos dejó golpeados, hubo un sin sabor de que Llaneros estaba en ese problema, pero ya después de llegar aquí me he dado cuenta que ha sido totalmente transparente, incluso uno lo piensa, pero ya uno estando aquí uno se da cuenta que es diferente".