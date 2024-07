Los hinchas de Atlético Nacional se vieron sorprendidos por la salida del mediocampista del equipo, Jhon Duque, jugador que llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato con la institución, hecho que ha generado debate entre la fanaticada ‘verdolaga’, debido a que muchos deseaban que el bogotano siguiera en el club.

El entrenador Pablo Repetto tomó la determinación de que no contaría más con Jhon para el segundo semestre de la Liga Colombiana, situación que también lo agarró por sorpresa al volante, el cual se refirió de lo que fue su salida de Nacional en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, hecho que lo tiene muy triste.

La confesión de Jhon Duque

Inicialmente, Duque aseguró que hasta el momento no tiene conversaciones con ningún equipo colombiano, pero su deseo es quedarse en Colombia y no ir al fútbol de exterior, debido a que quiere estar con su hijo, además, quedó muy golpeado por salir de Nacional, por lo que no descarta retirarse del fútbol, aunque aún no ha tomado una decisión.

“En este momento de mi vida, no quiero irme de Colombia, quiero estar con mi hijo que vive en Bogotá… No sé si el retiro, la verdad he pensado muchas cosas, quiero descansar y estar con mi familia. Para tomar una decisión de estas no se puede apresurar, ahorita estoy relajadito, acaba de llegar Henry Rojas, entonces estoy con amigos y ya miraremos”, expresó el mediocampista.

Jhon Duque de Atlético Nacional ante Deportes Tolima por la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2023. Foto: VizzorImage / Paulina Betancur.

La tristeza por la salida de Atlético Nacional

Duque también contó que la salida de Nacional no la tenía contemplada, ya que se sentía muy bien en la ciudad de Medellín, pero hace poco tiempo el técnico Pablo Repetto le informó que no lo iba a tener en cuenta, por lo que llegó a un acuerdo con el club para terminar su contrato, aunque dejó ver su inconformidad por no haber sido avisado de la situación con anterioridad.

“Todavía no he contemplado nada todavía, fue algo que me cogió fuera de base porque uno ya empieza a hacer ciertos planes, estaba muy acomodado, ahora debemos esperar y mirar que se viene en el camino. Yo había hablado con el técnico hace un tiempito, me dijo que no me iba a tener muy en cuenta y le dije que me podía decir antes cuando se supo de los otros compañeros. La idea era quedarme, pero llegamos a un acuerdo y finalizamos el contrato”, dijo Jhon.